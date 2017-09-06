Гороскоп на сентябрь: успеть всё!

Астрологи утверждают, что сентябрь настолько хорош для всех сфер нашей жизни, что мы просто обязаны выложиться по максимуму, чтобы до дна вычерпать всю выданную нам звездами удачу и везение. В общем, девиз месяца - успеть всё! (правда, мы с сентябрьским гороскопом к первым числам месяца не успели - но будем исправляться!)

День рождения в сентябре отмечает Анна Романова - визажист, основатель make-up school-studio by Romanova Anna.

Поздравляем Анну и всех, кто родился в этом месяце!

Овен (21.03 - 20.04)

Сентябрь 2017 года призывает Овнов трудиться не покладая рук как физически, так и умственно. Успех будет сопровождать на работе, а также во всех начинаниях.

Гороскоп рекомендует провести внутреннюю работу над собой, отказаться от вредных привычек, сделать ревизию в питании.

Сентябрь 2017 года - период скрупулезной, систематической работы. Сейчас не время мечтать о чем-то эфемерном, делиться оригинальными идеями. В сентябре ценится выполнение конкретных задач. Маленькими шагами можно приблизиться к желаемой цели.

Благоприятные дни: 7, 8, 16, 17, 25, 26 сентября.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцы отметят прибавление сил, энергии, оптимизма. Отличное настроение поможет качественно организовать рабочий процесс. Разумный подход к решению проблем поможет добиться успеха.

Дела будут мелкими, но их огромное количество грозит своровать много свободного времени.

Проявите педантичность и высокую концентрацию, и результаты трудов будут оценены по достоинству.

Месяц располагает к романтике, помогает найти вторую половинку. Свободные Тельцы в сентябре смело могут знакомиться с представителями противоположной стати, ходить на свидания. Семейным Тельцам гороскоп советует больше внимания уделять детям.

Благоприятные дни: 10, 18, 19, 28, 29 сентября.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Достижение целей не вызовет трудностей. Но все же на пути к мечте то и дело будут встречаться люди, сующие нос не в свои дела, ворующие время, сбивающие с правильной дороги неуместной критикой. Постарайтесь любыми способами оградить себя от контакта с ними. Устранив «пожирателей» времени и энергии, удастся добиться впечатляющих результатов.

С 5 сентября можно приступать к работе над серьезными проектами.

Присматривайтесь к конкурентам: открытая конфронтация, воровство идей - всё это сейчас более чем реально.

В личной жизни вам предстоит играть роль миротворца - гасить конфликты, мирить детей или родителей. Возможно, вам это даже понравится.

После летнего расслабления пора заняться физической формой. Главное, чтобы любая активность доставляла удовольствие: если походы в тренажерный зал напрягают - возможно, стоит попробовать танцы или йогу.

Благоприятные дни: 12, 13, 20, 21, 30 сентября.

Рак (22.06 - 23.07)

Гороскоп рекомендует больше путешествовать, заниматься обучением.

Сейчас вам лучше сидеть на месте, а заниматься тем, что приносит радость, вдохновение.

Возможно, приобретенные в сентябре знания и навыки сослужат добрую службу в будущем.

Свободным Ракам полезно посещать выставки, театры, различные культурные мероприятия. Именно там велика вероятность встретить вторую половинку. Важно постоянно оставаться на виду.

Благоприятные дни: 6, 14, 15, 23, 24 сентября.

Лев (24.07 - 23.08)

Наступил благоприятный период для продвижения вперед, социальной и творческой реализации.

Вас ждут большие перемены, и они приведут к лучшему будущему.

Во второй половине месяца можно смело заниматься финансовыми вопросами, начинать работу над проектами. Это подходящее время для покупок и продаж. В сентябре Львы могут выступить в роли инвестора.

Что касается любви, свободным представителям знака звезды рекомендуют брать инициативу в свои руки. Даже если Лев - девушка.

Благоприятные дни: 7, 8, 16, 17, 25, 26 сентября.

Дева (24.08 - 23.09)

Сентябрь будет спокойным и позитивным. Всё получится: деловые и личные контакты, работа с бумагами, путешествия.

У Дев появится больше энергии, вдохновения для новых дел.

Гороскоп рекомендует максимально использовать благоприятный период, продвигая свои проекты, занимаясь творчеством. Вторая половина месяца обещает улучшение материального положения.

Благоприятные дни: 10, 18, 19, 28, 29 сентября.

Весы (24.09 - 23.10)

Настал тот момент, когда можно отдышаться: все самые сложные и напряженные периоды этого года уже позади. И работать, и учиться станет легче. Путаница и неразбериха в делах, которые мешали вам в последние месяцы, уйдут, и наступит достаточно спокойный период. Не стоит стараться в этот период угнаться за чем-то новым, сентябрь благоприятен для самых рутинных рабочих дел.

Благоприятное время для визита к косметологу.

Процедуры, сделанные в сентябре порадуют вас посвежевшим отражением в зеркале и стойким результатом.

Благоприятные дни: 7, 25, 26, 30 сентября.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сейчас лучшее время, чтобы заняться изучением языков или освоить новый вид деятельности. Школьники и студенты-Скорпионы начнут учебный год удачно, без каких-либо трудностей или проблем.

Вас будут посещать новые идеи, которые вы незамедлительно захотите воплотить в жизнь вместе с людьми, которым полностью доверяете. А они поддержат и помогут в воплощении проекта, который, возможно, станет дверью к новым возможностям.

Если вы устали от своей работы или вас не устраивает зарплата, сейчас неплохое время для поиска нового места.

Благоприятные дни: 9, 14, 20, 25, 30 сентября.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Настройтесь на хорошие изменения, уделите внимание самым грандиозным планам. Будущее полно оптимизма.

Определите цели и смело начинайте движение вперед. Планеты поддержат ваши устремления и желания.

Стрельцу по гороскопу в сентябре полагается работать. Много и плодотворно. Именно сейчас вас ждет прорыв в любом деле, особенно в тех проектах, которые находятся на начальных этапах. Вы сможете собрать все внутренние ресурсы и поразите не только окружающих, но и себя проявленной деловой хваткой.

Благоприятные дни: 11, 16, 21, 30 сентября.

Козерог (22.12 - 20.01)

Этот сентябрь для вас - месяц, в котором большую роль играет образование. Идите на первое или второе высшее, пользуйтесь возможностью самообучаться, не пропускайте курсы и семинары, о которых узнаете в это время. Все полученные навыки смогут качественно улучшить вашу жизнь.

В личной сфере закончится период неконтролируемого гнева и стрессов.

Козероги смогут, наконец, взять верх над эмоциями, получить взаимопонимание и гармоничные отношения. Используйте это время с максимальной пользой - разговаривайте, поясняйте свои действия и чувства, будьте открыты - это позволит установить доверительный контакт. Вполне вероятно, что в это время Козерогу захочется узаконить отношения. Ну и не медлите с этим: сентябрьские браки отличаются крепостью, честностью, искренностью.

Благоприятные дни: 9, 10, 14, 15, 18, 23 сентября.

Водолей (21.01 - 19.02)

В сентябре вас ожидает подъем во многих сферах жизни. Для одних представителей этого знака месяц способствует началу учебных занятий, для других - прекрасное время для очередного витка в профессиональной сфере, бизнесе.

В то же может потребоваться решение некоторых финансовых вопросов, причем как личных, так и принадлежащих партнерам по бизнесу.

В сердечных делах настанет пора эмоциональной умиротворенности и спокойствия.

Полученные ранее душевные раны начнут затягиваться.

Однако торопить события, искать приключений пока не стоит: позвольте ситуации постепенно войти в привычное русло.

Благоприятные дни: 7, 11, 17, 21, 26, 27 сентября.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Вы почувствуете прилив сил, энергии хватит на удачный старт учебного года, развитие собственного дела. А главное, вы сможете прийти к внутренней гармонии, когда все будет получаться, а времени - хватать и на приятный отдых, а не только на работу.

Небеса сейчас активно наблюдают за вашим умением строить личные отношения. В итоге этого «урока» Рыбы получат то, на что заслуживают.

Благоприятные дни: 9, 10, 19, 20 и 28, 29 сентября.

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