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«Мисс «Модный город»: кастинг!

«Мисс «Модный город»: кастинг!

На фото - финалистки конкурса «Мисс «Модный город» - 2012.

В ноябре у «Модного города» юбилей – выйдет в свет 100-й номер журнала. Мы решили отметить это событие конкурсом «Мисс «Модный город». Самые красивые девушки Тулы и области, приглашаем к участию!

Вот что ждет победительницу: отбеливание зубов для ослепительной улыбки, революционная процедура для красоты кожи, наращивание ресниц, профессиональный макияж и прическа, маникюр и создание модного образа от одного из бутиков города. Финалом, «вишенкой на торте» будет фэшн-съемка – фотосессия для «Модного города».

Хотите стать участницей? Присылайте свои фото (портрет и в полный рост) и рассказ о себе на BelovaE@myslo.ru. Укажите свой возраст, рост, размер одежды и напишите нам, почему именно вы достойны стать «Мисс «Модный город».

Ждем ваших заявок на участие до 24 сентября!

4 октября в следующем номере журнала и в нашем блоге на myslo.ru мы объявим имя девушки, которую выберет жюри - эксперты в сфере красоты и моды (с ними познакомимся в следующих постах). А в ноябрьском номере мы представим вам победительницу во всей красе.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
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