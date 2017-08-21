Бьюти-тренд: цветные пряди

Пряди цветных, конфетных оттенков – хит этого лета! Они преображают любую девушку, делают ее образ смелым и ярким, демонстрируют индивидуальность и приковывают взгляды.

Гюльнара Рустамова, стилист, владелица салона красоты - Особенно эффектно такое окрашивание смотрится на светлых волосах, как у нашей модели Таты Ребровой, солистки pozitive-band Jazzophrenia. Мы выделили розовым пигментом отдельные тонкие пряди, что дало интересный акцент и игру цвета.

Какие оттенки выбрать для такого окрашивания? Актуальны «вкусные» тона – конфетно-розовый, персиковый, мятный, а также фиолетовый, голубой.

Чем «спокойнее» цвет, тем проще подобрать к образу одежду и аксессуары. Чем ярче – тем более смелым и неординарным будет ваш образ.