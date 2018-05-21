4Р маркетинга – основа бизнеса

Одно из обязательных условий для успеха в бизнесе — постоянное обучение. Поэтому теперь своими советами в области маркетинга, рекламы, продаж и продвижения будет делиться Сергей Воронин, основатель маркетинговой компании «Воронка». Если у вас свой бизнес или вы занимаете руководящую должность, они помогут вам узнать много нового и не делать ошибок, которые уже до вас совершили другие.

Сергей Воронин.

На сегодняшней день невозможно представить даже маленькую компанию, которая смогла бы обойтись в своей работе без маркетинга. Но что такое маркетинг?

Многие предприниматели считают, что это работа над наполнением и продвижением сайта, создание рекламных макетов в графических редакторах, контекстная реклама в интернете, поиск подрядчиков для раздачи листовок и так далее.

Несомненно, это все имеет отношение к маркетингу, но является лишь мельчайшей его долей. Всю эту работу выполняют не маркетологи, а программисты, графические дизайнеры, менеджеры по маркетингу, и делают они это с подачи маркетологов. Но что же делают маркетологи? Маркетологи приводят клиентов в бизнес! Они разрабатывают рекламные концепции и стратегии позиционирования, анализируют конкурентов, выводят на рынок новые продукты, создают бренды, составляют медиапланы, проводят исследования рынков, разрабатывают программы лояльности, обучают продавцов — список можно продолжать долго.

Маркетинг — это фундамент любого бизнеса, без которого компания не может полноценно существовать. А маркетолог — второй человек в компании после собственника или директора.

Ну, а как же продавцы? Разве не они приводят клиентов в бизнес? Ответ будет краток — не они. Продавцы, консультанты и менеджеры по продажам лишь работают с тем потоком клиентов, который смог для них организовать маркетолог. Подумайте сами, сможет ли продать хоть что-то ваш лучший продавец, который находится в пустом торговом зале? Конечно нет, ведь продавать некому.

А сколько он сможет продать, если маркетолог сможет увеличить посещаемость хотя бы на 30%? А сколько сможет продать, если маркетолог сможет улучшить качество работы этого продавца, и он будет подводить к кассе не каждого десятого, а каждого пятого клиента? А сколько сможет продать, если маркетолог улучшит ваш товар? А если улучшит позиционирование вашей компании?

С использованием качественного маркетинга продажи можно увеличить в разы и продать то, что, казалось бы, продать невозможно.

Сегодня я расскажу о 4Р маркетинга. Это 4 кита, на которых стоит маркетинг любой компании:

product — продукт/товар/услуга, price — цена, place — место, promotion — продвижение.

Попробуйте проанализировать свой бизнес по данным параметрам.

Анализируя продукт, подумайте насколько он хорош, каково его качество, удовлетворяет ли он клиентов, нужно ли в нем что-то изменить, есть ли у него какие-то аналоги или заменители.

Работая над анализом цены, сравните ее со среднерыночной стоимостью на данный товар/услугу. Проанализируйте цены основных конкурентов. Ваша цена ниже? Подумайте, какую ассоциацию это вызывает у клиентов, когда они выбирают между вами и конкурентом. Точно ли они выбирают по цене? Если ваша цена такая же? Тогда подумайте, чем вы отличаетесь от конкурента, ведь если вы имеете одинаковую стоимость и ничем не отличаетесь, то ваша компания безлика.

Если ваша цена выше, то подумайте, что ее оправдывает? Почему клиент должен заплатить много именно вам, а не мало — конкуренту?

Анализируя свое местоположение, подумайте над тем, насколько оно удобно клиентам, создает ли оно нужный для вас трафик, соответствует ли имиджу вашей компании. Если вы находитесь в аренде, подумайте, соответствует ли ее цена той ценности, которую вы получаете за нахождение на этом месте.

Изучая продвижение, обратите внимание, какие каналы вы используете и как? К чему это приводит? Какую информацию и какой посыл вы пытаетесь донести до целевой аудитории? Используете ли вы каналы разного рода? Вообще, продвигаетесь ли вы как-то?

После анализа этих параметров поставьте каждому оценку по 10 бальной шкале. Скорее всего, какой-то из них будет аутсайдером. Над ним вам и нужно работать в первую очередь. Главное, качественно проведите анализ — ошибка в анализе приведет к ошибке в результатах, а значит, к ошибке в выводах и к неправильным дальнейшим действиям.

Данные манипуляции необходимо делать в любой компании минимум раз в полгода — самостоятельно или с помощью специалистов.

Кстати, профессиональные маркетологи используют более продвинутую методику — 7Р, когда к исследованию добавляются еще 3 более сложных параметра.