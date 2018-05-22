Летим на Адриатику: Хорватия или Черногория?

При выборе страны для отпуска на побережье Адриатики многие задаются вопросом: Хорватия или Черногория? Что выбрать и где лучше? Определиться поможет Юлия Сенченкова из турагентства «Улетай».

Юлия Сенченкова.

На Адриатическое море можно лететь уже в мае: местные шутят, что русским и в апреле тепло купаться)). Отдых в этих странах с каждым годом становится все популярнее среди российских туристов. Многие наши потенциальные клиенты часто представляют эти две страны в паре, однако они сильно отличаются друг от друга. Давайте рассмотрим, в чём сходство и отличие этих двух курортных направлений.

Легкость въезда в страну

Для поездки в Черногорию российским туристам, пребывающим на территории государства не более 90 дней подряд, не требуется оформление визы.

Посетить Хорватию с точки зрения визового режима для россиян будет сложнее: необходима либо шенгенская виза, либо национальная хорватская.

Пляжный отдых

На курортах Черногории большинство пляжей имеют песчаное покрытие, но также возможно увидеть галечные и плиточные пляжи. В стране существуют как частные отельные пляжи, так и муниципальные.

В Хорватии большинство пляжей являются плиточными или каменными, за исключением островов Хвар и Крк, на которых преобладает мелкогалечное покрытие.

Частных пляжей в Хорватии практически нет: большинство принадлежат государству.

Лишь иногда встречаются выкупленные пляжные участки на территории фешенебельных отелей.

Что посмотреть?

В Черногории помимо экскурсионного туризма достаточно развит и православный — часто посещают монастырь Острог и древнюю столицу государства Цетинье.

Острог — действующий православный монастырь в Черногории, расположенный в горах на высоте около 900 м над уровнем моря. В монастыре хранятся мощи его основателя — святого Василия Острожского, чудотворца.

Цетинье — историческая и культурная столица Черногории. Ее называют городом-музеем за огромное количество достопримечательностей.

Большой популярностью в Черногории пользуются эко-туры, в которых можно совместить отдых на море и на озёрах. Для любителей активного и экстремального отдыха обязательно посещение каньона реки Тара, где можно спуститься на рафтинге.

Каньон реки Тара — самый глубокий в Европе. Длина ущелья достигает

82 км в длину, а глубина равняется километру.

В Хорватии стал очень популярным гастрономический туризм. В разных городах страны и маленьких рыбацких поселках проходят кулинарные фестивали — рыбные, винные, сырные, колбасные.

Одно из национальных блюд Хорватии — кулен, колбаса из рубленой свинины с большим количеством специй и паприки. В честь кулена проходит фестиваль Куленияда.

В Центральной Далмации очень развит городской экскурсионный туризм. Если же вы посещаете территорию Южной Далмации, то тогда большинство экскурсий будет ориентировано на посещение крепости Дубровник.

Дубровник.

Что же выбрать?

Если вы едете на Адриатику впервые и располагаете временем и средствами, можно соединить отдых в Черногории и Хорватии в одной поездке. Так вы сразу поймете, какая страна вам больше по душе.

Главный плюс Черногории — она маленькая. За неделю можно объездить все побережье и составить представления о разных местах. Если сюда и возвращаются, то в полюбившееся место отдыха. Туристический сезон в Черногории открывается в апреле и заканчивается в ноябре. Молодёжи можно порекомендовать такие курорты, как Будва и Петровац: здесь отлично развита ночная жизнь и развлекательная инфраструктура. Для семейного отдыха подойдут курортные города Бечичи и Рафаэловичи.

Преимущество Хорватии, наоборот, в том, что она большая. Туда можно ездить как минимум 4 года подряд и ни разу не повториться в месте отдыха.

В отличие от Черногории, Хорватию можно посещать в течение всего года.

Даже несмотря на то, что купальный сезон заканчивается в сентябре, страна остаётся интересной с экскурсионной точки зрения: ведь никто не отменял неспешные пешие прогулки, дегустацию местной кухни и лечебные программы.