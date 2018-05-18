Будем жарить!

К сезону пикников-шашлыков у нас уже готовы вкусные рецепты! Посмотрим, как можно по-новому, интересно и с дымком подать привычные продукты.

Рулет из мяса с каймаком

и рулеты из сулугуни и помидоров

от кулинара Екатерины Пейль

Екатерина Пейль, кулинар-любитель - На гриле или мангале можно приготовить всё, что угодно! Я предлагаю заменить привычный шашлык мясными рулетами, а заодно пожарить к ним помидоры с сулугуни. Вкусно!

Ингредиенты

Для рулета из мяса: 1 кусок свинины (филе), каймак, 100 г чернослива, укроп, зеленый лук, соль, перец, горчица.

Для рулетов из сыра: головка сыра сулугуни, 2 больших помидора, укроп

соль, перец, 1 пласт слоеного теста.

Приготовление

1. Рулет из мяса. Куски свинины надрезаем не до конца, чтобы получился пласт большего размера. Отбиваем, солим, перчим. Середину смазываем каймаком, выкладываем нарезанный чернослив, посыпаем мелко порубленной зеленью и сворачиваем в рулет. Смазываем его со всех сторон горчицей, плотно заворачиваем в фольгу и запекаем в углях 30-40 минут. Затем разворачиваем и обжариваем на гриле для образования румяной корочки и вкусного аромата.

2. Рулеты из сыра. Сулугуни и помидоры нарезаем толстыми ломтиками. Солим, перчим, посыпаем укропом. Нанизываем поочередно на деревянные шпажки и заворачиваем в полоски тонко раскатанного теста. Тесто должно полностью закрывать сыр и помидоры. Готовим на углях (жар должен быть слабым) в течение 20 минут, постоянно переворачивая.

Стоимость продуктов для приготовления двух блюд – 510 руб.

Кесадилья от шеф-повара Андрея Макарова

Андрея Макаров, шеф-повар гастрономи-ческого бара ONZO bar’n’kitchen - Кесадилья – мексиканская закуска, популярное блюдо национального стрит-фуда. Традиционно кесадилья представляет собой кукурузную или пшеничную лепешку-тортилью с сырной начинкой, но вариаций начинок может быть множество – мясо, овощи, грибы и другие ингредиенты. Блюдо быстро готовится, красиво и ярко выглядит на столе. Отличная закуска для летнего пикника.

Ингредиенты: тортилья, куриное филе, помидор, болгарский перец, лук-порей, сыр чеддер, сметана.

Приготовление

1. Обжариваем на гриле куриное филе и овощи целиком. Нарезаем на мелкие кусочки.

2. Посыпаем тортилью тертым сыром чеддер, выкладываем овощи и куриное филе, складываем лепешку пополам и обжариваем с двух сторон на гриле.

3. Для подачи кесадилью нарезаем треугольниками и подаем со сметаной.

Стоимость блюда в меню бара –

330 руб.

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