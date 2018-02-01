Гороскоп на февраль: скоро всё изменится

Какой-то очень приятный нас ждет февраль! Гороскоп обещает всем большую и чистую любовь или как минимум по парочке страстных романов, если перемены — то только к лучшему, а также много денег, поездок и исполнение планов. Ну что, готовимся принимать подарки судьбы!

Кстати, о подарках. Швейцарский бренд Rado выпустил талисманы для всех знаков зодиака — часы из коллекции True Star Sign.

12 моделей выполнены из высокотехнологичной керамики, синий циферблат с бриллиантами — ночное небо со звездами в форме вашего символа. Серия выпущена ограниченным тиражом — 999 экземпляров каждого знака.

А день рождения в этом месяцев отмечает Артемий Сафонов, управляющий Stechkin bar. Поздравлять Артемия мы будем 21 февраля.

Овен (21.03−20.04)

Вы сможете погрузиться с головой в романтику любовных приключений.

Февраль подарит вам шанс на встречу с вашей будущей второй половинкой.

Вас ожидают поездки и многочисленные знакомства, в том числе с очень интересными людьми. А, кроме того, гороскоп обещает: в этом месяце вы сумеете значительно улучшить ваше финансовое положение, причем прибыль придет с неожиданной стороны.

Благоприятные дни: 4, 6, 14, 19, 21.

Телец (21.04−21.05)

В феврале Тельцы будут вовсю веселиться, а происходящие перемены принесут им только хорошее настроение. Звезды удачно складываются для достижения глобальных целей. Так что, если запланировали на начало года что-то важное — действуйте, пока удача на вашей стороне.

В течение всего месяца к вам будут поступать деньги из разных источников, поэтому вы легко сможете расплатиться со своими долгами и приобрести что-то для себя любимого.

Семейных Тельцов дома ждет гармония, умиротворение вперемешку с шумными дружескими вечеринками. А вот у свободных представителей знака возможен стремительный роман — отношения будут развиваться настолько бурно и быстро, что и до свадьбы недалеко.

Благоприятные дни: 1, 5, 11, 14, 17, 23.

Близнецы (22.05−21.06)

Проживите этот месяц в свое удовольствие!

На горизонте — много интересных знакомств и других приятных событий, в том числе и возможность хорошего отдыха.

В конце месяца наступит период особой удачи в деловой сфере, когда все дороги для вас будут открыты. Не берите кредиты без особой необходимости: сейчас можно выкрутиться и своими силами. К тому же уже очень скоро вас может ожидать повышение зарплаты, премия или серьезный рост продаж и, соответственно, доходов от бизнеса. И не забывайте про личную жизнь, иначе близкие обидятся.

Благоприятные дни: 11, 15, 17, 20, 22, 26.

Рак (22.06−23.07)

Распланируйте дела так, чтобы не упустить ни одной мелочи. Не принимайте резких решений на работе (смена места, увольнение): сейчас не лучшее время для этого.

А вот для новых проектов период удачный, если на них есть средства (с кредитами будьте осторожнее!).

Ситуация с личными финансами улучшиться, но с крупными покупками пока лучше не спешить. В личной жизни у Раков вероятны перспективные знакомства с кем-то издалека. Возможны внезапные поездки за границу — по приятным поводам.

Благоприятные дни: 5, 11, 15, 19, 24, 27.

Лев (24.07−23.08)

По сравнению со спокойным январем февраль просто оглушит вас самыми разными событиями и новостями, он будет наполнен общением, романтикой, расширением деловых связей.

Гороскоп предупреждает о том, что сейчас вам, возможно, придется принять какое-то очень важное решение, которое повлияет на вашу жизнь.

Обдумайте и просчитайте всё как следует, обратитесь за советом к близким.

Благоприятные дни: 3, 5, 8, 11, 15, 19, 27.

Дева (24.08−23.09)

Вас ждет очень хороший месяц — как в личной, так и в рабочей сфере. Будет много деловых контактов и встреч, которые вы сумеете обернуть к немалой пользе для себя. Большие планы и мечты имеют все шансы на осуществление именно сейчас. Одинокие Девы во второй половине месяца могут завязать интересное знакомство. Возможно, с первого взгляда этот человек не произведет на вас неизгладимого впечатления, но дайте ему второй шанс.

Если вы планировали приобретение недвижимости, рассмотрите варианты, которые вам подвернутся в феврале: покупка в этом месяце будет особенно удачной.

Благоприятные дни: 3, 8, 13, 17, 23, 26.

Весы (24.09−23.10)

Пора очнуться от спячки, в которой вы пребывали несколько последних месяцев. Февраль обещает подарить вам много новых возможностей, поэтому сейчас нужно собраться с силами, наметить конкретные цели и начать действовать. В работе может появиться несколько интересных предложений, каждое из которых заслуживает внимания.

В личной сфере звезды сошлись так, что вам прямо-таки гарантировано счастье в любви (особенно это касается мужчин).

Благоприятные дни: 7, 10, 12, 17, 18, 25.

Скорпион (24.10−22.11)

Если вы твердо намерены добиться реализации своих планов, то в феврале у вас это точно получится.

Правда, придется хорошо попахать, потому что результаты сейчас полностью зависят только от вас и ни от кого больше.

Финансовое положение будет довольно прочным. Если у вас уже имеется некоторая сумма, и вы наметили, что именно с ней делать, то сейчас хорошее время выполнить задуманное — совершить крупную покупку, инвестировать, пустить на бизнес или путешествие мечты.

Благоприятные дни: 4, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 27.

Стрелец (23.11−21.12)

Гороскоп готовит вам много поездок и перемещений, как личных, так и деловых. Вы можете завязать много контактов, а также поступить учиться, для чего, возможно, вам придется переехать в другой город. Если у вас есть хорошая бизнес-идея, то звезды советуют готовиться к ее реализации.

Даже с минимальным капиталом всё реально, а вскоре и инвесторы подтянутся.

В личной жизни пока не стоит ждать судьбоносных встреч. Зато есть время насладиться свободой, путешествиями и хобби.

Благоприятные дни: 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 26.

Козерог (22.12−20.01)

Судьба словно будет стремиться вознаградить вас за все сложности и испытания, которые вам пришлось пережить в недавнем прошлом. Поэтому приготовьтесь принимать ее подарки! Она преподнесет вам реалистичный взгляд на вещи и ощущение твердой почвы под ногами. Вы будете упорны, несгибаемы, размер ваших доходов в этом месяце будет вас мало волновать, к тому же они могут оказаться неожиданно высокими.

Месяц будет плодотворным в плане обучения, удачным для деловых поездок.

К тому же в поездке очень вероятно приятное знакомство, способное перерасти в дальнейшие отношения.

Благоприятные дни: 3, 4, 7, 11, 14, 22, 25, 27.

Водолей (21.01−19.02)

В феврале вам может понадобиться немало терпения, но в награду вы получите интересный и насыщенный месяц. Сейчас у вас не будет много времени для отдыха, работа станет одним из главных приоритетов. Проблемы возможны, но с ними вы легко справитесь благодаря энергии и предприимчивости.

Чем больше вы сейчас сделаете, тем быстрее сумеете получить первые дивиденды.

В середине февраля одинокие представители знака могут завязать новое интересное знакомство, которое перерастет в крепкие отношения. Другие могут сменить сферу профессиональной деятельности или даже переехать жить в другую страну.

Благоприятные дни: 4, 6, 9, 12, 14, 17, 21, 27.

Рыбы (20.02−20.03)

Февраль станет для вас месяцем перемен. А насколько они окажутся приятными, будет полностью зависеть от вашего отношения к жизни и от того, готовы ли вы сами меняться. Гороскоп говорит об окончании некоего этапа в вашей жизни, а значит, пора переходить к новому. Чтобы добиться какого-то прогресса в вашей профессиональной сфере, вам придется принять ответственное решение. Перемены будут происходить и в вашей личной сфере, причем независимо от вас.

Просто плывите по течению — оно само вынесет вас туда, куда нужно.

Благоприятные дни: 7, 10, 12, 17, 18, 26.

И в заключение позвольте показать вам еще один маленький гаджет - домашнюю напоминалку о днях рождения близких.

Полезная штука, как думаете?