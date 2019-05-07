Темная сторона мужчин-2

Для эксперта в области маркетинга и продаж Всеволода Татаринова гендерные взаимоотношения – не досужая тема, а объект изучения. Многие приемы в продажах и маркетинге лежат именно в плоскости гендерного взаимодействия. Правильно и обратное. Отношения можно корректировать и управлять ими с высокой долей вероятности, если применять к ним маркетинговые технологии.

Всеволод Татаринов,

президент АPI, бизнес-тренер

Итак, сегодня под раздачу снова попали мужчины, так что дамы, для вас эта информация особенно важна.

На уровень притязания мужчины невероятно сильно влияет уровень притязания женщины. Инь и Ян. Женское и Мужское. Для того чтобы мужчина двигался вперед и повышал свой уровень иерархии в обществе, ему нужно «топливо». Это топливо китайцы называют питательным Инем. Причем в паре именно женщина поставляет мужчине это «топливо».

Недаром народная мудрость утверждает, что за успешным мужчиной стоит женщина. Всё зависит от ранга мужчины и женщины в паре. «На пальцах» это звучит так:

если мужчина в семье главный, то есть он дает указания и домочадцы их выполняют, то животный ранг выше у него.

если главная – женщина, то ранг ваше у нее.

Мы уже говорили о том, что бессознательное нашего биологического вида Homo Sapiens заинтересовано в развитии (как, впрочем, и любая другая форма жизни).

Самке нельзя иметь потомство от низкорангового самца. Это ведет к невозможности выживания потомства и сложностям в стае. Самке нужен высокоранговый самец.

Так как это дело неосознаваемых или инстинктивных программ, разумом люди этого не понимают и имеют милые теории, слабо связанные с реальностью. Как вы понимаете, у нас в маркетинге это не пройдет. Маркетинг – наука точная и направлена на извлечение прибыли. Поэтому пустые теории в маркетинге быстро переходят в разряд неработающих, и больше ими никто заниматься не будет.

Вернемся к мужчинам. Инстинктивно женщина наделяет своего мужчину питательным Инем, если его ранг выше. Делает она это неосознанно. Но это топливо позволяет мужчине продолжать свое восхождение в социуме. Следовательно, помогая таким образом мужчине расти, она закладывает для себя настоящую бомбу, которая обязательно «бахнет».

Позвольте, я объясню. Как только мужчина становится успешным, ухоженным, богатым и престижным, это заставляет других женщин абсолютно инстинктивно реагировать на него, как мотыльков на огонек.

Следовательно, если мужчина не осознан или в его личностных ценностях нет моногамии, он обязательно заведет интрижку, а может быть и не одну, на стороне.

Налицо противоречие. Но так уж повелось, что вся наша жизнь состоит из противоречий. А искусство управления жизнью – это искусство управления противоречиями.

Лекарство опять только одно – повышение осознанности и мужчин, и женщин.

Для неосознанной части населения с этим замечательно справляется религия, ограничивая агрессию женщин и защищая мужа «богоизбранностью». Старая добрая религия компенсирует животную сторону человека и делает общество более прогнозируемым и безопасным.

В следующий раз в гостеприимном блоге «Модного города» мы продолжим раскрывать интересные и полезные мысли, которые сделают вашу жизнь осознанней и счастливей!