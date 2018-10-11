5 вопросов о ювелирной моде

Говорят, драгоценности – это типично «вечерняя» история, и не стоит носить их с джинсами и футболкой. Говорят, что нельзя сочетать украшения разных оттенков. Много всего говорят, а что из этого правда и какие тренды диктует ювелирная мода нового сезона, мы спросили у Екатерины Новиковой, бренд-менеджера салонов «Тутанхамон».

Можно ли сочетать разные цвета металла в одном комплекте?

– Многие стилисты считают, что сочетание серебра и золота в одном комплекте – неудачное решение.

А вот разные оттенки золота комбинировать можно и нужно! Это характерная черта модных ювелирных луков в 2018 году.

Особенно интересны «экзотические» сочетания, например, черное золото вместе с белым и бежевым, розовое с голубым и персиковым.

Что в этом сезоне можно назвать ювелирным must have?

– Украшения с бриллиантами - это must have на все времена. Сегодня очень актуальны модели, в которых бриллианты крепятся к металлу по технологии Invisible («невидимая» закрепка). На внешней поверхности украшения видны только камни, которые очень тщательно и точно подобраны по размеру, цвету и чистоте. Отсутствие видимых креплений создает прекрасную сверкающую иллюзию единого целого. А если к этому добавлен неординарный дизайн оправ камней ручной работы, изготовленных по итальянским технологиям, это еще больше подчеркнет красоту и эксклюзивность бриллиантов и прекрасный вкус их обладательницы.

Мода на браслеты прошла?

– Время браслетов-цепочек с разнообразными шармами безвозвратно ушло.

То, что только недавно украшало руку каждой девушки, теперь пора отправить в шкатулку, на покой.

А вот жесткие браслеты – один из самых модных аксессуаров нынешнего сезона.

Их можно носить с чем угодно, от дизайнерского вечернего платья до джинсов с белой футболкой. Ультрамодно смотрятся три и более браслета одинакового дизайна в различных цветах металла на одной руке.

Что из украшений выбирать «на каждый день»?

– Беспроигрышный вариант – жемчуг. В невероятном разнообразии его сортов и видов можно найти массу вариантов для повседневного образа. И неважно, покорит ли вас игриво?небрежный жемчуг барокко, воздушный жемчуг суфле или идеальная акойя – главное, не забывать любить эту нежную драгоценность.

Последние ювелирные коллекции советуют носить жемчуг в виде многослойных украшений на шее или на руке.

Жемчуг больше не классика? Маленькое черное платье отпустило его на свободу?

– Жемчуг можно вписать даже в современные стили, где переплетены сексуальность, дерзость и брутальность.

Кожаная косуха, грубые цепи, рваные джинсы, жемчуг – может показаться, что здесь что-то лишнее.

Но нет – это отличное решение для образа в стиле глэм-рок. Современная ювелирная мода в умеренных дозах такое только приветствует.

Тренд на массивные украшения уходит, и в моду возвращаются короткие цепочки с одним-единственным кулоном в виде круглой жемчужины. Лаконично, мило и женственно.