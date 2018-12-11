3 главные особенности новогоднего макияжа

Чем раньше вы начнете подготовку к новогодним праздникам, тем меньше стресса вас ждет в декабре. Какой макияж выбрать для главной ночи года, подскажет Ольга Некрасова, официальный визажист «Модного города».

Ольга Некрасова, визажист.

1. Не забывай про праймер

Чтобы макияж достойно пережил новогоднюю ночь, обязательно используйте праймер! И даже если этим средством макияжа ты обычно пренебрегаешь, на этот раз без него не обойтись. Он подготовит кожу к нанесению косметики, разгладит ее, поможет скрыть расширенные поры. А макияж, нанесенный поверх такой базы, продержится гораздо дольше.

Для справки: праймер наносится под тональную основу, улучшает состояние кожи и качество мейкапа. Он заполняет морщинки, матирует, скрывает покраснения, то есть создает идеально подготовленную базу.

Подбирать праймер нужно под тип кожи: для жирной подойдут жидкие, гелевые средства с легкой текстурой, для сухой — кремообразные, более плотные.

2. Используй блестящие текстуры

Средства с шиммером — то, что нужно для Нового года! Чтобы сиять в прямом смысле, попробуй тени, хайлайтер или пудру с блестящими частицами. И лучше отдай предпочтение кремовым формулам, они более стойкие.

3. Возьми с собой косметичку

В новогоднюю ночь, как известно, может произойти всё что угодно. Поэтому даже если ты использовала только стойкие средства при создании макияжа, всё необходимое должно быть под рукой, чтобы можно было поправить макияж в любой момент.