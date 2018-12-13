Пора менять люстру
Свет – один из тех главнейших элементов интерьера, которые и связывают его детали воедино, и позволяют правильно расставить акценты. Последние новинки в освещении были представлены этой осенью на международной выставке Interlight Moscow. О модных трендах в свете-2019 рассказывает Лидия Сычева, управляющая салоном интерьеров.
Лидия Сычева.
Золото
В новом году металл найдет еще более интересные и неожиданные сферы применения.
Золото, латунь или черненая бронза будут использоваться не только в виде вставок для корпусной мебели, но и как самостоятельные ажурные элементы декора и арт-объекты.
Американская классика
Этим термином обозначают гармоничный симбиоз осовремененной классики, ар-деко, колониального стиля, иногда кантри. В такие интерьеры лучше всего вписывается мебель с рельефными фасадами, стеклянными дверцами с раскладкой, зеркальными, полированными, глянцевыми поверхностями.
Никаких пустых углов – их заполняют столики, консоли, комоды. В американской классике всегда много света – люстры, лампы на столиках и комодах, торшеры у кресел.
Роскошная эклектика
В 2019 году в сфере интерьерного дизайна лидирующие позиции займет эклектика, всё более многослойная, с контрастирующими элементами разных стилей и времен.
Основная идея эклектики – вобрать всё лучшее из разных направлений. А единственное ее правило – это отсутствие правил, но без хаоса: каждый предмет подобран с особой тщательностью и имеет свое место.
Изумруд
В следующем году в тренде будут «осенние» цвета – охра, бордо, терракотовый. Но главные модники – темные оттенки зеленого: цвета изумруда, пихты, мха.
Цвет всего живого в элегантных оттенках добавляет благородной новизны в любой интерьер, придает ему глубину и хорошо работает как акцент.
Тропики
Этот тренд перейдет в новый год из нынешнего. Удивительно, но именно интерьерные тропические мотивы возродили моду на анималистику в одежде (обычно всё происходит с точностью до наоборот).
Экзотические принты и, в частности, хит – пальмовые листья – могут украшать мебель, текстиль и светильники.
Черно-белый минимализм
Минимализм, с его четкими формами, спокойной цветовой гаммой, отсутствием лишних деталей и функциональностью, будет актуален всегда – не зря его называют стилем для тех, кто смотрит в будущее.
Черно-белый интерьер – элегантное и простое решение. Благодаря сплетению черного и белого можно выделить архитектурные элементы, необычные предметы мебели или уникальные аксессуары.