Пора менять люстру

Свет – один из тех главнейших элементов интерьера, которые и связывают его детали воедино, и позволяют правильно расставить акценты. Последние новинки в освещении были представлены этой осенью на международной выставке Interlight Moscow. О модных трендах в свете-2019 рассказывает Лидия Сычева, управляющая салоном интерьеров.

Лидия Сычева.

Золото

В новом году металл найдет еще более интересные и неожиданные сферы применения.

Золото, латунь или черненая бронза будут использоваться не только в виде вставок для корпусной мебели, но и как самостоятельные ажурные элементы декора и арт-объекты.

Американская классика

Этим термином обозначают гармоничный симбиоз осовремененной классики, ар-деко, колониального стиля, иногда кантри. В такие интерьеры лучше всего вписывается мебель с рельефными фасадами, стеклянными дверцами с раскладкой, зеркальными, полированными, глянцевыми поверхностями.

Никаких пустых углов – их заполняют столики, консоли, комоды. В американской классике всегда много света – люстры, лампы на столиках и комодах, торшеры у кресел.

Роскошная эклектика

В 2019 году в сфере интерьерного дизайна лидирующие позиции займет эклектика, всё более многослойная, с контрастирующими элементами разных стилей и времен.

Основная идея эклектики – вобрать всё лучшее из разных направлений. А единственное ее правило – это отсутствие правил, но без хаоса: каждый предмет подобран с особой тщательностью и имеет свое место.

Изумруд

В следующем году в тренде будут «осенние» цвета – охра, бордо, терракотовый. Но главные модники – темные оттенки зеленого: цвета изумруда, пихты, мха.

Цвет всего живого в элегантных оттенках добавляет благородной новизны в любой интерьер, придает ему глубину и хорошо работает как акцент.

Тропики

Этот тренд перейдет в новый год из нынешнего. Удивительно, но именно интерьерные тропические мотивы возродили моду на анималистику в одежде (обычно всё происходит с точностью до наоборот).

Экзотические принты и, в частности, хит – пальмовые листья – могут украшать мебель, текстиль и светильники.

Черно-белый минимализм

Минимализм, с его четкими формами, спокойной цветовой гаммой, отсутствием лишних деталей и функциональностью, будет актуален всегда – не зря его называют стилем для тех, кто смотрит в будущее.

Черно-белый интерьер – элегантное и простое решение. Благодаря сплетению черного и белого можно выделить архитектурные элементы, необычные предметы мебели или уникальные аксессуары.