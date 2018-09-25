Танцуй, чтобы внутри порхали бабочки!

Руководитель студии танца «Пламя» Инна Теплова каждый день видит, как танцы меняют девушек — и внешне, и психологически, помогают добиваться целей и приводят к счастливым переменам в жизни.

Танцы сопровождают меня всю жизнь. Начала танцевать с 7 лет в школе искусств и закончила ее с отличием. Затем танцевала в различных коллективах, много выступала, в том числе с артистами эстрады. Учась на третьем курсе педуниверситета, поняла, что хочу связать с танцами свою жизнь, и поступила в Московский государственный университет культуры и искусств. С 2009 года являюсь руководителем студии танца «Пламя».

Танцы — это не только физические упражнения и разу­чивание хореографии. Они хорошо влияют на психо­эмоциональное состояние, снимают внутренние зажимы, избавляют от комплексов. Как говорят мои ученики, выходя из зала: «Сил уже нет, зато внутри порхают бабочки!».

На их примере я вижу, как танцы меняют их жизнь: одни открывают свои студии танцев, другие становятся преподавателями, третьи находят личное счастье.

И абсолютно все, кто развивается в танцах, становятся более уверенными в себе.

Любой возраст — 20, 30, 40, 50 лет — отлично подходит для танцев. Взрослая женщина уже нашла себя, определилась с карьерой, дети выросли, и у нее есть время начать развиваться в том направлении, о котором она давно мечтала.

Тем, кто затрудняется с выбором танцевального направления, я советую отталкиваться от характера повсе­дневной деятельности. Если у вас активная работа — после нее полезно расслабиться, и для этого отлично подойдут йога, стретчинг, фламенко. Людям с сидячей работой лучше выбрать более активные нагрузки и отправиться на зумбу, аэробику, стрип-пластику, танец на пилоне.

3 правила для тех, кто хочет танцевать