ТОП-4 прически на Новый год

Главный тренд новогодних причесок – простота и минимализм. Ваша укладка не должна говорить о том, что над ней долго трудился парикмахер. Мастер по волосам Алена Бузыкина советует отказаться от тяжеловесных начесов и сложных плетений. Выбирайте естественность!

Алена Бузыкина.

Подвижные локоны

Локоны – хит вечерних укладок, но не упругие, жестко зафиксированные, а подвижные, «живые». Они выглядят естественно и даже чуть небрежно.

Выбирайте укладочные средства, которые не будут склеивать и утяжелять волосы.

Пучок

В прошлое уходят суперобъёмные пучки, которые делали на валиках. В моде текстурные, небрежные, чуть растрепанные пучки, а также актуальны аккуратные, гладкие, туго завязанные. Такая прическа «открывает» лицо, выглядит изящно и элегантно. Подойдет как к платью-футляру, так и к брючному костюму.

Лаконичные пучки – спасение для девушек, которые не любят

причёски-«шлемы».

«Ракушка»

А вот в случае с укладкой «ракушка» гладкость нам не нужна: напротив, выбираем легкую небрежность и даже растрепанность, разделенные текстурированные пряди.

И никакого перфекционизма: прическа не должна выглядеть идеально, волосок к волоску, а из серии «заколола и пошла».

Пляжные укладки

Прическа из серии «подружка серфера» – со слегка небрежными, текстурированными прядями. Для такой укладки можно использовать специальный спрей с морской солью: благодаря частичкам соли в его составе волосы выглядят так, как будто вы только вернулись с пляжа, ваши волосы еще не до конца высохли и завились в легкие локоны. Можно оставить волосы распущенными, а можно завязать «пляжные пряди» в хвост.

Пляжную укладку можно делать и на длинные, и на короткие волосы. Ее большой плюс – она не «крадёт» длину, что в случае с каре очень важно.