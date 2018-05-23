День плоского живота

Наверняка вы ждали чего-то подобного: ешь так, вот так и похудей.

Желания исполняются: забирайте к себе план вкусного, сытного и жиросжигательного рациона от Марии Волковой, нашего эксперта по стройности.

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья.

Это рацион на день - низкокалорийная база для интенсивного сжигания жира. Есть нужно часто и сытно. Еды будет много, но она «весит» всего 850 ккал.

Запоминаем: за 20 минут до каждого приема пищи выпиваем стакан воды.

Завтрак

Важно: за 20 минут до завтрака нужно выпить 2 стакана воды с интервалом 5-10 минут.

Едим: помидор, красный лук, взбитое вилкой яйцо, зелень укропа или петрушки, щепотка соли - всё жарим на капле оливкового масла.

Второй завтрак - через 1,5-2 часа после первого:

250 г щей с мясом курицы или индейки.

Обед - через 2-2,5 часа после супчика:

куриное бедрышко в томатах с луком, чесноком и хмели-сунели, томленное до распадания мяса на волокна,

2 ст. ложки с горкой гречки с луком и морковкой,

свежий огурец, болгарского перца, листья шпината или салата.

Полдник - через 3 часа после обеда:

повторить бедрышко с гарниром и огурчиком,

на десерт - 1/2 крупной груши.

Ужин:

щи с мясом

Если поздно ложитесь спать, то за два часа до сна съешьте еще тарелку супа.

Для средней скорости сжигания жира можно добавить к этому меню усилители вкуса (плюс 550 ккал):

к завтраку - столовую ложку консервированной кукурузы. На десерт выпить цикорий с молоком + 1 королевский финик + 10 г жареных кешью,

- столовую ложку консервированной кукурузы. На десерт выпить цикорий с молоком + 1 королевский финик + 10 г жареных кешью, к щам - столовую ложку сметаны и на десерт - блинчик с творогом,

- столовую ложку сметаны и на десерт - блинчик с творогом, в обед к салату добавить 10 г кедровых орешков,

к салату добавить 10 г кедровых орешков, после ужина съесть вторую половинку груши на десерт (если перерыв до сна - не менее 4 часов).

Это реальный пример моего рациона. Как получилось такое разнообразие? Часть блюд я приготовила дома, часть купила в столовой на вынос. Подойдет любая столовая или кафе, где еда свежая и не утопает в масле. Если идете в кафе на бизнес-ланч, делите «первое» и «второе»: суп съели, второе забрали с собой.

Больше примеров дневного рациона для стройности можно найти тут.