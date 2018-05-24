Майнинг как бизнес. Альтернативные инвестиции

Сегодня о криптовалюте не говорит только ленивый: одни в восторге от перспектив, других раздражает весь этот ажиотаж вокруг «цифровых денег». По крайней мере, равнодушных нет, это точно.

Алена Марущева, предприниматель,

инвестор компании BitClub Network, криптоконсультант.

По большей части есть огромное заблуждение, что ловить тут уже нечего, раньше надо было, да кабы я раньше знал... Ну и так далее. На самом деле все далеко не так, и самое интересное только начинается! Главное – знать, с какой стороны к этому вопросу подойти.

Как и многие предприниматели, я в какой-то момент начала интересоваться пассивным доходом и думать о том, куда инвестировать уже заработанный капитал. Первое, что приходит в голову, – это недвижимость, депозит, или, например, паевые инвестиционные фонды. Но я сразу решила для себя, что недвижимость не вариант: рынок в сильной просадке, да и вложения нужны достаточно большие. Если вкладывать в депозиты – доходность по ним не перекрывает инфляцию, и кроме того, есть опасность в один момент столкнуться с проблемой возврата своего вклада.

Методом перебора, обсуждений, встреч с разными людьми и расчета доходности я поняла, что надо как минимум разобраться в теме криптовалют и выбрать для себя подходящий вариант. Мне сразу стало понятно, что инвестиции долгосрочные, но, с другой стороны, такой доходности, которую предоставляют сейчас криптовалюты, нет, пожалуй, нигде.

Варианты инвестирования в биткойны

Вариантов инвестирования на данном рынке может быть несколько. Первый – просто покупка и хранение. Если вы купили, например, биткойн на бирже сегодня по цене $8 000, а утром проснулись и увидели, что цена изменилась и ваша инвестиция подешевела на $600-$900, – это малоприятная ситуация. Ваша доходность по этой инвестиции будет зависеть исключительно от курса.

Гораздо выгоднее самому производить криптовалюту – майнить, пока есть такая возможность.

Правильно инвестированные в майнинг деньги принесут один биткойн, а потом еще один и еще один за ту же сумму или даже меньшую, чем вы потратили бы на прямую покупку того же биткойна на бирже или в обменнике.

Что такое майнинг?

Простыми словами – это процессы вычисления на специальном оборудовании, за которые вам платят. За то, что ваше оборудование разгадало код, вам дают вознаграждение – на данный момент в 12,5 биткойна. В принципе, это основная идея майнинга: произвести вычисление – получить вознаграждение в виде биткойнов.

Теперь о том, что такое биткойн, почему он растет в цене и будет ли расти дальше. Биткойн или, как его еще называют, «цифровое золото» – это цифровые денежные знаки, которые появляются как раз в процессе решения этих математических задач и состоят из ста миллионов частей, которые называют «сатоши» по имени их создателя Сатоши Накамото. Каждая из этих сатош несёт в себе уникальный криптографический код, или подпись.

Криптовалюта имеет только цифровой вид. Её невозможно пощупать, положить в кошелек или сейф в банке.

Основное преимущество таких денег в том, что они децентрализованы и не находятся под контролем никакого государства или института.

Количество создаваемых монет или сатош строго ограничено, это прописано в начальном алгоритме, и его невозможно изменить. Всего будет создано 21 млн биткойнов (BTC), и, по расчетам, последний будет добыт в 2140 году. Это к вопросу о том, что вы не опоздали.

Каждые 10 минут добывается 1 блок размером 1 Мб. За добычу этого блока или иными словами – за закрытие и шифрование информации – дается вознаграждение 12,5 BTC. Именно за этим и охотятся все майнеры в мире.

В день закрывается где-то 144 блока, и за это система выплачивает вознаграждение 1 800 BTC. Методом вычислений получается 52 560 блоков = 657 000 BTC ежегодно. Но в алгоритме биткойна заложено, что сложность «добычи» растет еженедельно (через 2016 блоков) и удваивается каждые 3 месяца. И еще каждые 4 года вознаграждение майнеров в биткойнах уменьшается в 2 раза. До 1 июня 2020 дают 12,5 BTC за блок, после – 6,25 BTC.

Есть специальные сайты, на которых стоят счетчики добытых монет и часы, которые ведут обратный отсчет до того момента, когда вознаграждение майнеров за добытый биткойн уменьшится в 2 раза. Всего остаток составляет около 4 000 000 биткойнов. До следующего уровня уменьшения вознаграждения осталось добыть около 1 400 000. То есть получается, что за 2 оставшихся года будет добыло около 35% от всех оставшихся биткойнов. А остальные 2 600 000 биткойнов будут добыты уже до 2142 года. Именно поэтому эти два года будут лучшей инвестицией. Именно в эти два года можно больше всего заработать.

Для себя я четко поняла:

чтобы заниматься прямым майнингом, нужны определенные технические знания и мало-мальски приемлемая база.

Доступ к электричеству, желательно бесплатному. Навыки по сборке (если не покупаете готовое оборудование – майнинговую ферму), навыки по настройке оборудования и техническому обслуживанию.

Клубный майнинг

Изу­чив рынок, я выбрала клубный майнинг: можно присоединиться к одному из крупных пулов по майнингу криптовалют, купив долю в компании, которая занимается промышленным майнингом и разрешает частным инвесторам войти в этот бизнес.

Идея клубного майнинга – возможность добывать биткойны вместе. Преимущество здесь в том, что, во?первых, частному инвестору не нужно свое оборудование: компания сама в него вложилась, оно модернизируется и настраивается без моего участия. Во?вторых, у меня есть доступ к управлению моей добычей и моим контрактом 24/7. Я сама могу устанавливать, как будет происходить дальнейшая работа и какие монеты я буду добывать.

Также я могу ежедневно выводить полученный доход на сторонний кошелек и сама решаю, докупать новую криптовалюту или пока оставить все как есть. Ограничений тут нет.

Добывать можно такие монеты, как Bitcoin, Ethereum, Eth Classic, Monero, Zcash.

Сколько вкладываем и насколько это выгодно?

Членство в клубе стоит 99 долларов, доли для инвестирования – от 500 до 35000 долларов. На вопрос, выгодно ли – да, весьма. Процент на инвестиции начисляется плавающий: доходность зависит от текущего курса той или иной криптовалюты. Так вот, средняя доходность составляет 5%-10% в месяц на пассиве. И как бы красиво и неправдоподобно это ни звучало, тут все просчитано и обосновано.

Выводы