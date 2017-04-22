В Туле прошла фотовыставка «Важные леди»

В Туле прошла фотовыставка «Важные леди»: известный фотограф Татьяна Щелокова представила портреты 22 девушек нашего города — ярких персонажей и сильных личностей.

Материал для этой выставки Татьяна собирала в течение года. Ее героинями стали девушки, у каждой из которых есть своя история успеха. Все они добились многого в своей сфере – в танцах и красоте, в стиле и эвент-индустрии, в глянце и интернете.

Татьяна Щелокова, фотограф Я решила объединить девушек, которыми восхищаюсь, в рамках одной концепции.

Выставка прошла в фотостудии «Юниверсал». Огромные портреты «Важных леди» ошеломляли и самих героинь, и гостей мероприятия. Помимо экспозиции, посетителей порадовали фотосеты от Татьяны Щелоковой, хорошая музыка, развлечения и угощения.

Фоторепортаж с выставки и фотографии ее героинь - в нашей галерее.