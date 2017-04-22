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В Туле прошла фотовыставка «Важные леди»

В Туле прошла фотовыставка «Важные леди»

В Туле прошла фотовыставка «Важные леди»: известный фотограф Татьяна Щелокова представила портреты 22 девушек нашего города — ярких персонажей и сильных личностей.

Материал для этой выставки Татьяна собирала в течение года. Ее героинями стали девушки, у каждой из которых есть своя история успеха. Все они добились многого в своей сфере – в танцах и красоте, в стиле и эвент-индустрии, в глянце и интернете.

Татьяна Щелокова, фотограф

Я решила объединить девушек, которыми восхищаюсь, в рамках одной концепции.

Выставка прошла в фотостудии «Юниверсал». Огромные портреты «Важных леди» ошеломляли и самих героинь, и гостей мероприятия. Помимо экспозиции, посетителей порадовали фотосеты от Татьяны Щелоковой, хорошая музыка, развлечения и угощения.

Фоторепортаж с выставки и фотографии ее героинь - в нашей галерее.

Галерея
Мария Волкова, Фото: 1
Оксана Мокверашвили, Фото: 2
Карина Никифорова, Фото: 3
Аня Шинкарева, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
Мария Брюханова, Фото: 8
, Фото: 9
Марина Кузнецова, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
Екатерина Фатеева, Фото: 14
, Фото: 15
Марианна Васильева, Фото: 16
, Фото: 17
, Фото: 18
, Фото: 19
, Фото: 20
, Фото: 21
, Фото: 22
, Фото: 23
Анна Талышева, Фото: 24
Светлана Баташова, Фото: 25
, Фото: 26
Мария Новосад, Фото: 27
ВАлерия Шаргородская, Фото: 28
Яна Ясная, Фото: 29
Эллина Василькова, Фото: 30
Мария Тикунова, Фото: 31
Анастасия Соустова, Фото: 32
Вера Рыбалкина, Фото: 33
, Фото: 34
Милана Чупаева, Фото: 35
, Фото: 36
показать все фотографии
Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +1
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