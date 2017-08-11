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Косметика и другие штучки для отпускного настроения

Косметика и другие штучки для отпускного настроения

И вот оно наступило, мы так долго его ждали.  И подготовка не прошла даром! Подборка новинок косметики для настоящего лета - от управляющей бутика Atelier des Parfums Карины Никифоровой.

Карина Никифорова.

 

Ароматы для «отпускного» настроения: морской бриз «Карибы» и нежнейший «Лосьон от солнца» американской марки Demeter Fragrance Library зарядят энергией. Наносите в ожидании отпуска, держите флакончики на рабочем столе, вдыхайте и наслаждайтесь!

Окружаем себя летом! Как приятно ощущать аромат морского воздуха и освежающего розмарина в доме и офисе. Продолжаем познавать искусство использования парфюмерных свечей, дегустируя все новые и новые от американской марки Paddy Wax.

Парфюмерная композиция Angel’s Dust, Francesca Bianchi, сочетающая цветочные и мускусные аккорды, была создана для соблазнения. Ангельский образ обычно бывает обманчив, согласитесь!

Волшебный бальзам Baume Magique, Chado – то, что помогает увлажнять губки в самые жаркие дни, придавая им естественный оттенок. Благодаря уникальной формуле бальзам действует словно настоящий уход для самой чувствительной кожи.

Crème Genereuse от швейцарского бренда Chado – «щедрый» продукт для вашей кожи: имея его в косметичке, можно смело отправляться на край света! 4?в?одном: маска, средство для снятия макияжа, база под макияж, крем для лица. Чудеса реальны, попробуйте!

Культовая четырехкомпонентная маска для лица OMG – эффективная процедура комплексного ухода на дому. Успокаивающие и увлажняющие патчи вокруг глаз, очищающая поры маска для T?зоны на основе глины, маска, придающая коже свежий оттенок, а также увлажняющий крем для лица, завершающий процедуру.

Резинки для волос Invisibobble стали незаменимым аксессуаром для женской половины человечества любого возраста. В этом сезоне оттенки особенно жизнерадостны, так что удержаться от покупки просто не представляется возможным!

Coming soon! Новый аромат дома Chopard – «горячая штучка». Влюбляет с первого вдоха, остается в сердце навсегда.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 11:00 0
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