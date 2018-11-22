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Бум на бургеры

Бум на бургеры

Бургер – пожалуй, самое мужественное блюдо. Это гениальное изобретение: готовится быстро, радует оттенками вкусов, моментально утоляет голод, не требует ножа и вилки и не оставляет после себя грязной посуды. Съел, насладился – и отправился дальше покорять мир! Рецепт домашнего бургера с соусом чимичурри предлагает кулинар Екатерина Пейль.

Екатерина Пейль.

Ингредиенты

Для бургера: булочка с кунжутом, говяжий фарш, смесь перцев, морская соль, репчатый лук, яйцо, сыр камамбер, красный лук, оливковое масло, тростниковый сахар.

Для соуса чимичурри: 1 зеленый болгарский перец, 1/3 стручка зеленого перца чили, пучок петрушки, стебель сельдерея, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л измельченных листьев орегано, 2 ст. л. красного винного уксуса, соль по вкусу, 1/3 стакана оливкового масла, 1/4 ч. л. свежемолотого черного перца, 1/4 ч. л. хлопьев красного перца.

Приготовление

  1. Все ингредиенты для соуса взбиваем в блендере до однородной массы.
  2. Обжариваем булочки.
  3. Добавляем в фарш смесь перцев, соль, яйцо, мелко рубленный лук, формируем котлету. Жарим на сковороде-гриль на подсолнечном масле.
  4. Красный лук режем и жарим на масле, добавив щепотку тростникового сахара для карамелизации.
  5. Выкладываем на булочку котлету, сыр, соус чимичурри, красный лук, накрываем второй половинкой булки.

Вот такой красавчик у нас получился!

Стоимость продуктов на один бургер – 150 руб.

Секреты идеального домашнего бургера:

  • готовьте фарш для бургера сами. Он должен быть фактурным.
  • формируйте бургер-котлеты при помощи кулинарного кольца.
  • котлета должна быть чуть больше булочки.
  • собирайте бургер правильно. Сначала соус на обе половинки булочки, затем листья салата (на нижнюю половину) и, наконец, котлета.
  • держите бургер руками!
Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +5
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