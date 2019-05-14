Ювелирная мода: тренды мировых выставок-2019

Весенне-летний сезон – это сезон украшений, когда солнце играет светом в гранях благородных камней, когда легкий европейский загар подчеркивает блеск золота, когда настало время декольте, летящих платьев, высоких каблуков, открытых плеч и жарких вечеринок под открытым небом. Екатерина Новикова, главный специалист по мировым брендам компании «Тутанхамон», посещает каждое важное ювелирное событие Европы и Азии. Сегодня она поделится с нами модными открытиями 2019 года.

Екатерина Новикова.

1. Зажги меня

Настоящий хит этого сезона – культовая коллекция одного из богов европейского ювелирного Олимпа Паскуале Бруни «Спичка». Впервые она была представлена миру еще в начале 90-х, а в этом году обрела новую жизнь, став символом страсти, игривости и эксцентричности итальянского ювелирного дизайна.

Основа коллекции – подвески и броши в виде крупной спички с головкой, усыпанной бриллиантами или сапфирами и надписью Accendemi «Зажги меня».

2. Больше ярких камней

Многие итальянские бренды, в том числе и хорошо известный в России ювелирный дом Crivelli, представили публике новые коллекции с природными цветными камнями фантазийных огранок.

Знакомые и привычные топазы, цитрины и аметисты способны удивить вас и заиграть совершенно по-новому, когда к ним прикоснутся руки настоящих мастеров.

3. Долой привычные цвета золота

Апостолы вечной классики и роскошной женственности в ювелирном мире бренд AnnaMaria Cammilli продолжает черпать вдохновение в естественной красоте природы.

Предмет экспериментов для дизайнеров бренда – цвет металла, и здесь они не устают делать открытия, презентуя персиковое, розовое и даже бежевое золото в своей новой коллекции.

4. Массивные цепи-браслеты

Бренд Fope был основан еще в 1929 году и сейчас для всего мира это символ уникального и невероятно красивого плетения, которое стало основой коллекции массивных цепей и браслетов.

Нет ни одной медийной персоны в Европе, на руке которой не были бы замечены три культовых браслета Fope в оттенках белого, лимонного и красного золота.

5. Принцессы побеждают

Один из моих любимых ювелирных домов Roberto Coin в этом году вдохнул новую жизнь в свою топовую коллекцию Roman Barocco, превратив ее в гимн хрупкой, естественной и элегантной женской красоты.

В ее основе строгие и деликатные модели, инкрустированные бриллиантами, и сложнейшая техника плетения из золота высшей пробы.