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Модный тренд: монобеж

Модный тренд: монобеж

Бежевый total look - самый заметный тренд не только этого сезона, но и всего 2019 года.

Бежевый монохром бесподобен в любых образах: повседневном расслабленном, деловом, нарядном.

Сочетайте разные оттенки бежевого цвета, не бойтесь принтов и миксуйте фактуры – гладкие ткани, кружево, кожу.

Вот какие вещи в разных оттенках бежевого нашла в магазинах стилист «Модного города» Вика Орлова (на фото).

Блуза, 6900 руб., и брюки, 6600 руб., м-н LE COEUR by TWINSET; тренч Zara, собственность стилиста; босоножки, 3700 руб., Wildberries; сумка Furla, 15 800 руб., «Итальянский дом моды»; серьги «Простые вещи», 400 р.,
@ilove_simplethings.

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Автор: Екатерина Белова, вчера, в 10:00 +6
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