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Выпускной-2019: наряды, макияж, маникюр

Выпускной-2019: наряды, макияж, маникюр

Пост для тех выпускников, которые пока не нашли свой образ к последнему школьному/вузовскому балу. Смотрим, во что предлагают одеться, как причесаться и какой сделать маникюр тульские магазины, стилисты и нейл-дизайнеры.

Каждая девушка хочет блистать на балу, как принцесса. Воплотить эту мечту поможет классика – длинные струящиеся платья из роскошных тканей. Принцам рекомендуются зауженные костюмы, которые подчеркивают стройность и мужественность фигуры.

Если ты хочешь быть ни на кого не похожей, действуй смелее: выбирай самые горячие тренды и миксуй их по своему вкусу. Яркие цвета и крупные принты для девушек, сочетание сразу нескольких оттенков в мужском костюме – можно всё!

Главный тренд для выпускниц – легкий и воздушный образ, который подчеркивает юность и свежесть, а не добавляет возраста. Макияж и прическа должны не затмевать девушку, а дополнять ее красоту.

В моде естественные локоны, свободные пучки, современные хвосты, декор прически живыми цветами или легкими невесомыми украшениями.

При выборе маникюра на выпускной нужно учитывать особенности твоего look-а. Посмотри на свое платье, а еще лучше сфотографируй его и покажи мастеру маникюра. В тандеме с нежным образом будут отлично смотреться короткие ногти в нюдовых или пастельных оттенках.

Если твой облик требует эффектных акцентов, не отказывайся от ярких тонов.

Самой актуальной формой ногтей в этом сезоне является «миндаль» средней длины.

Что касается трендов, выбирай на свой вкус:

  • глиттер. Это блестки разного размера, от невесомой пыли до крупных частиц. С его помощью можно создать яркий, праздничный, мерцающий маникюр.
  • омбре (градиент), с плавным переходом одного оттенка в другой.
  • втирки, которые создают на поверхности ногтя зеркальный блеск разных цветов.
  • френч. Классика всегда актуальна и подходит к любому образу.

  • однотонный маникюр с неброскими элементами дизайна - веточки, надписи, геометрия.

Выпускные проходят летом, многие девушки выбирают открытую обувь, и здесь уж точно не обойтись без педикюра. Его необязательно сочетать с маникюром: ноготки на руках и ногах могут быть разного цвета - все зависит от выбранного образа и настроения. Главное, чтобы педикюр в принципе был, ведь выпускницы должны выглядеть великолепно до кончиков пальцев.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
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