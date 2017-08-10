Секреты мотивации: копируй уловки авторитетных людей

Пришло время поговорить о втором «ките» инстинктивных мотиваций – ресурсности.

Всеволод Татаринов,

президент АPI, бизнес-тренер.

Напомню, что лю­ди могут сколько угодно умствовать, но избавиться от инстинктивных программ, которые продолжают жестко нами управлять, не получится. Так что гораздо выгоднее познакомиться с их работой и ввести в разряд осознаваемого с возможностью последующего управления

Ресурсность для обезьян – это еда и положение в стае, которое гарантирует большую безопасность, лучшие шансы для детенышей и наличие других плюсов принадлежности к верхушке стаи.

У людей так же. Как только человек решит свои базовые физиологические потребности, ему становится этого мало. Ему нужно, чтобы другие члены сообщества признали его более высокое социальное положение. Старик Маслоу выделил это как признание.

Для людей вместо еды мерилом ресурсности являются ДЕНЬГИ. «Именно деньги во многом определяют принадлежность человека к тому или иному классу общества в современном мире.

Социальное подтверждение позволяет другим членам общества понять его положение среди сородичей. Социально значимые связи, звания и регалии, брендовые вещи – все это для нас с вами как ярких представителей отряда приматов имеет ключевое значение!

Недаром не особо отягощенные интеллектом члены сообщества уверены, что «хороший понт дороже денег». Все эти милые: «не хуже, чем у людей», «не простой смертный» и прочие подобные обезьяньи ужимки в области ресурсности чрезвычайно близки нашему сердцу.

Ресурсность связана с доминацией и является ее овеществленной составляющей в обществе.

Именно поэтому людям так нравятся закрытые ВИП-клубы, светские рауты и вожделенный лайфстайл.

Когда человек четко видит, что в результате действий его ресурсность повышается, у него возникает живой интерес, и с мотивацией проблем не возникает.

Люди с удовольствием копируют авторитетных людей. Посмотрите, как ведет себя среднестатистический человек. Столкнувшись с чем-то новым, он обязательно хочет увидеть, что думают об этом авторитетные люди.

Вы замечали, что авторитетные люди, даже когда откровенно «гонят пургу», обладают какой-то магией? А я наблюдал много раз, как разумные люди игнорировали свой персональный опыт, если Великий Гуру говорил что-то другое.

Заметили, как легко люди хотят отключить свои мозги, чтобы передать ответственность кому-то знающему и авторитетному? Это могущество ресурсности.

Зная, как работает эта инстинктивная программа, можно сознательно усиливать сигнальные признаки высокой ресурсности. К ним прежде всего относятся звания, должности, дипломы, сертификаты, различные награды, от Оскара до премии имени Патриса Лумумбы;). Действительно, что бы кто ни говорил, когда человек обладает невероятным количеством регалий и является членом всех членов (пардон за невольный каламбур), его шансы убедить людей купить его экспертность, уровень его влияния, да и банально социальная значимость ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСТАЮТ!

Следовательно, уловка № 3:

Собирайте и демонстрируйте регалии, сертификаты, медали, кубки, награды и т. п.

Фотографируйтесь со значимыми людьми.

Носите и окружайте себя престижными брендами.

Демонстрируйте высокий лайфстайл.

Имейте свидетельства трех лиц на ваши продукты и факты взаимодействия с вами.

На сегодня хватит правды). Встретимся в следующем месяце!