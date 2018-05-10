Чем красится ведущая праздников?

Разбираем косметичку Светланы Дементьевой, организатора и ведущей мероприятий.

1. Для ухода за волосами. Я много внимания уделяю волосам, потому что постоянно делаю укладки — и на каждый день, и, конечно, на мероприятия, которые веду. Поэтому у меня много средств для ухода и стайлинга. Очень нравится линейка Estel — маски, шампуни, кондиционеры.

2.Для укладки. Чтобы активно вести мероприятия и не думать о прическе, использую средства Schwarzkopf: ни танцы, ни дождь, ни ветер им не помеха. А лак Kristal Evo настолько надежно фиксирует причёску, что и утром я просыпаюсь с ней)).

3. Для макияжа у меня есть две гаммы средств — на каждый день и для мероприятий. «Выходная» косметика более стойкая, с яркими пигментами. По совету визажиста купила несколько продуктов Alcina: тональные основы «тяжёлой артиллерии» долго держатся, имеют плотную текстуру, создают красивый ровный тон кожи.

Белый карандаш Alcina для внутреннего края нижнего века выделяет яркость глаз на фото. Бесценная вещь для тех, кто постоянно под прицелом фотокамер.

Среди доступных марок есть продукты, достойные внимания. Например, у Oriflame мне нравится тушь The One. Она не осыпается, ложится без комочков, не склеивает реснички. Резиновая щеточка набирает столько туши, сколько нужно для равномерного прокрашивания.

На каждый день предпочитаю косметику с легкой текстурой и спокойных оттенков. Сейчас в косметичке — праймер от Pupa, тон и пудра Eva.

4. Для ухода за кожей использую дневной и ночной крем Oriflame. Они легкие, нежирные, замечательно увлажняют и питают.

5. Ароматы. Замечаю, что со временем у меня меняются вкусы. Отношусь к этому нормально: я не считаю, что женщина должна хранить верность одному запаху. Сейчас мой любимый парфюм – Dolce&Gabbana 3 L’Imperatrice, свежий, с легкой сладковатой ноткой.

Я не чувствую его на себе, и это правильно: если аромат тебе подходит, он не должен «бить в нос».