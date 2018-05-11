Положи в чемодан: наряды для активного и романтичного отпуска

Есть люди, которым даже в отпуске не лежится. Чтобы с комфортом протаптывать новые маршруты, положите в свой чемодан вещи, которые сделают активный отдых удобным, а благодаря своему яркому стилю помогут вам не потеряться в толпе туристов.

Платье Blauer, м-н Discovery store, 17 090 р.;

парка Front street, м-н «Итальянский дом моды», 25 800 р.;

слипоны Simon Scott, м-н «Итальянский дом моды», 21 900 р.

Сидеть с бокалом вина в ресторане с видом на море, гулять по залитой солнцем набережной или шопиться в европейских бутиках нужно со вкусом – со вкусом одетой. Один из «отпускных» образов уже готов – забирайте и пакуйте!

Платье Elisabetta Franchi, м-н «Итальянский дом моды», 40 500 р.;

босоножки Мaison Мargiela, м-н Rendez-Vous, 16 450 р.;

клатч-книга Olympia Le-tan, farfetch.com, 70 900 р.