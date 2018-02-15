Мужчина должен быть волосатым?

В общем-то, это необязательно))). Мужчины тоже нередко делают депиляцию (и сейчас мы говорим не о бритье лица), потому что любят быть гладкими или потому что это любят их девушки. Так что сертификат на мужскую депиляцию может стать не самым плохим подарком на 23 февраля!

Мужская эпиляция. Какие мысли у вас возникают, когда вы слышите эту фразу? Может, воображение рисует не самые мужественные образы? Мужчины, может быть, вы давно хотели, но боялись? Думали, что это не для вас, что это делают только девочки, что это дико больно и лучше побрить? Дамы, а вы? Представляете, как к вашему сокровищу притронутся чужие женские руки? Это стыд, срам, и вообще, кто таким занимается?!.. Специалисты студии эпиляции iSweet утверждают: среди их клиентов мужчины - далеко не редкость.

Команда студии iSweet с одним из своих клиентов.

Современный ритм жизни заставляет людей активно следить за своей внешностью во всем, особенно если это касается тела. Мужчины порой проводят в салонах времени не меньше, чем женщины. Прайсы салонов пополняются многочисленными услугами для мужчин, а лучшие бренды косметических средств выпускают линии For man. И проблема лишних волос - тоже не закрытая и не запрещенная тема в индустрии красоты как для мастеров, так и для клиентов.

Кстати, вы знали, что количество волос у женщин и мужчин одинаково и заложено генетически? Отличие только в типе и строении, так что разница только в визуальном восприятии.

Какие же зоны готовы сделать гладкими мужчины? Обращаясь за услугами депиляции, они в первую очередь думают о своем комфорте.

1. Зона номер один по популярности - не та, о которой все подумали. Это лицо, а именно нижняя часть носовых ходов. Это самая заметная для окружающих часть лица.

Выщипывать волоски из носа пинцетом больно и небезопасно.

Выщипывать по одному волоску мучительно, неприятно и долго, тример снимает длину всего на несколько дней, а наличие этих волосков доставляет неудобство. Используя для удаления воск, вы быстро получаете результат. Всё чисто, и эффекта хватает практически на месяц.

2. Далее идут зоны межбровья, линия бороды, отдельные волоски на передней части шеи и зона роста волос на задней части шеи. Бритье дома или после стрижки в парикмахерских удаляет волоски с этих мест на короткое время.

Волосы с лица можно удалить воском или сахарной пастой. Это не больно.

Делая постоянную депиляцию данных зон, мужчины получают сразу несколько плюсов: ухоженный вид, больше уверенности в себе, гладкую кожу на период до 5 недель, отсутствие раздражения. Новые волосы не так заметно растут и не беспокоят хозяина, ощущения во время процедуры минимальны.

В последнее время данная услуга становится все популярнее в барбер сфере: с ее помощью можно завершить образ до мелочей.

3. Третья по популярности зона для депиляции - интимная и подмышечные впадины. Тут одни плюсы: гладко и чисто на долгое время, раздражение минимально, подходит абсолютно всем. Любой из способов - и сахар, и воск - хорошо справляется с волосками.

Во время процедуры мастер работает в перчатках, не прикасаясь к коже, интимная зона прикрывается салфеткой, возможно проведение депиляции в одноразовом нижнем белье. Время процедуры - от 30 минут до часа, эффект держится 4-6 недель.

Больно ли это? Не будем лукавить: чувствительно, но вполне терпимо, и результат того стоит.

К тому же без волос данные зоны сохраняют чистоту и гигиеничность на более длительный период.

4. Далее следуют зоны, которые мужчины удаляют по своим интересам, приоритетам, в связи с профессиональной или личной необходимостью. Это плечи, грудь, живот, лопатки, поясница, ноги и руки.

Чтобы рельефное тело всегда выглядело идеально, не требовало бритья, кожа не была раздраженной, замените привычный способ удаления волос на сахар или воск.

На такой вид удаления волос готовы представители спорта и фитнеса, модельного и клубного мира, а также те, кому волосы на теле доставляют дискомфорт.

Мужская кожа и волосы имеют много отличий от женских. При проведении депиляции главным критерием является не только индивидуально подобранный вид и способ удаления волос: также необходим правильно подобранный уход, применение специальных средств мужских линий и соблюдение рекомендаций мастера.

Как подготовиться к депиляции?

Оптимальная длина волос для удаления сахаром или воском - 0,7-1 см (примерно через неделю после последнего бритья). В день процедуры не пользуйтесь жирными кремами. На этом всё. А вот по завершению и в течение нескольких дней после депиляции есть ряд обязательных к соблюдению рекомендаций:

не загорать,

не париться,

не заниматься спортом и активной физической нагрузкой в течение суток.

не использовать спиртосодержащие и жирные средства для ухода за кожей.

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