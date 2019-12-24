Cелфи без фильтров: 4 процедуры красоты, после которых не придется ретушировать фотографии

Фото: thenypost.files.wordpress.com.

Мы полюбили фотографироваться, потому что фильтры-приложения в телефоне помогают нам выглядеть хорошо. Мы научились редактировать свое изображение так, что на лице и теле не остается ни одного изъяна.

Но у красивых снимков в соцсетях есть обратная сторона – в жизни героинь этих фото бывает сложно узнать.

Фильтры для фото помогают нам создать лучшую себя. Сделать кожу ровной, цвет лица ярким и здоровым, и в итоге на фото выглядеть значительно моложе и эффектнее. И если раньше к косметологам пациентки приходили с фотографиями звезд, то теперь приносят изображения самих себя – но отредактированные до идеала: «Хочу выглядеть так же – но не только на фото, а всегда».

И косметологам приходится отвечать этому вызову времени. Если девушка хочет, чтобы ее кожа была совершенной без фильтров, - значит, должно было появиться решение, которое даст требуемый эффект.

Это так называемое «селфиомоложение» - комплекс процедур, эффект от которых – как будто на лицо наложили фильтр для селфи.

Это процедуры с быстрым эффектом, без боли, долгой реабилитации и без неестественности. Вы просто выглядите в жизни так же, как на хорошо «отретаченном» фото.

Finepeel

С технологией Finepeel можно обновить кожу практически до состояния «мне всегда 18». Деликатное воздействие лазера повреждает микроучастки кожи, запуская процесс ее омоложения.

Finepeel «ретуширует» все неровности рельефа и цвета, устраняет морщинки разной глубины и выраженности, убирает пигментацию, стимулирует синтез коллагена и эластина, то есть заставляет кожу омолаживаться изнутри. И больше не нужно никаких фильтров.

PRP-терапия

Эта процедура восстанавливает кожу на клеточном уровне: источником молодости становятся собственные клетки крови пациента – тромбоциты, богатые факторами роста.

Введенные в кожу, они дают ей мощный импульс к омоложению и запускают процесс формирования нового 3D-каркаса кожи из коллагена и эластина. Процедура мгновенно разглаживает и уменьшает морщины – вам уже не придется ретушировать фото.

Биоструктуризация

Красивые фото без ретуши – это уже сегодняшняя реальность даже в возрасте «за …» для тех, кто попробовал процедуру биоструктуризации.

Инъекции специально подобранных составов заставляют клетки зрелой кожи работать, как в молодости.

Пилинг ТМС 3+

Революционный пилинг ТМС 3+ запускает процесс обновления на клеточном уровне и делает это без инъекций, боли и следов на коже. Моментально придает коже молодой и свежий, сияющий вид.

Фильтры для фотографий помогают улучшить себя мгновенно, без усилий. Косметология дает такой же результат, но с двумя важными особенностями: он сохранится надолго, и вы будете выглядеть так, как на лучших своих фотографиях, всегда – утром и вечером, при любом освещении.