Праздник налицо: 5 правил макияжа для вечеринки

О лайфхаках при создании вечернего макияжа и актуальных трендах в мейкапе на Новый год-2020 рассказывает визажист Ася Погосова (на фото).

1. Одно из самых важных правил вечернего макияжа – яркость цветов. Дело в том, что при искусственном освещении цвета выглядят бледнее, чем есть, поэтому нужны более глубокие оттенки, чтобы выделить глаза или скулы.

2. Идеальный тон лица – гарантия хорошего макияжа. Обязательно используйте основу: матовую для жирной кожи и увлажняющую – для сухой. Основа разглаживает лицо, и косметика лучше ложится и дольше держится.

Оттенок тонального крема выбирайте, исходя из освещенности помещения, в котором пройдет вечеринка.

Если свет будет приглушенным, используйте тон для лица светлее обычного, если ярким – берите более темные тона и пудры с эффектом мерцания.

3. Акцент в вечернем макияже можно сделать на глаза или губы. Я бы рекомендовала выбрать глаза, в том числе и потому, что на вечеринке такой вариант удобнее: вам не придется поправлять помаду после еды и напитков.

Если вы решили делать акцент на глаза, не бойтесь использовать яркие, темные тона, подводку, сияющие глиттеры. Губы в таком макияже можно накрасить нюдовой помадой или легким блеском.

В макияже с акцентом на губы модные сейчас оттенки – красный, вишневый, сливовый.

4. Почетное место в любом макияже занимают брови. Для вечера используйте средства с более плотной текстурой (карандаши, тени) и более насыщенных тонов, чем днем. Что касается формы бровей, графичные, с четким изломом, уходят из моды:

теперь актуально уводить форму бровей к вискам и обходиться без «залома».

Благодаря этому взгляд раскрывается, и есть даже некоторый визуальный эффект лифтинга век.

5. Последний штрих – румяна. Блондинкам подойдут оттенки абрикос, песик или розово-бежевый. Брюнеткам – бронзовые, бежево-розовые или бежево-коричневые тона. Рыжеволосым советую выбрать оттенки терракота, бежевого или кирпичного.