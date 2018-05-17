Ресницы «кайли» - новый тренд в наращивании

Нарастить ресницы к отпуску - отличное решение: с ними не придется красить глаза и не думать о том, как вы будете выглядеть после купания в море.

Существует множество видов ресничек для наращивания - разной длины, объема, изгиба. Наталья Демидова, руководитель студии и школы моделирования взгляда MiLASHka, расскажет о новом тренде - ресницах «кайли». По всей видимости, они обязаны своим названием звезде американских реалити-шоу Кайли Дженнер: у нее реснички именно такие - с разной длиной волосков и без чрезмерной густоты.

Наталья Демидова.

Это модный тренд, за счёт наращивания ресничек разной длины создаётся неровная, разряженная ресничная линия. Такое наращивание подчеркивает взгляд, но выглядит натурально, без «кукольного» эффекта.

Если вы хотите, чтобы наращивание ресниц выглядело максимально естественно, рекомендую выбрать эффектом «кайли» с объемом 2D.

Как ухаживать за наращенными ресницами в отпуске? Так же, как дома: ежедневно умываться и расчесывать реснички специальной щеточкой, которую вам дадут после наращивания. А морская вода и солнце ресничкам не повредят.