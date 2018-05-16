Главные вопросы о дизайне участка

Как создать на участке у дома или дачи сад мечты? С чего начать? Какие растения выбрать? На вопросы о дизайне участка отвечает Илья Герасимов, руководитель ландшафтного направления компании «Клумба».

Илья Герасимов.

— Как правильно распланировать участок, чтобы все было на своем месте?

— Первоначально важно понять, каким он видите свой сад. Будет ли это место только для отдыха, или вы убеждённый огородник, или разводите цветы, или любите принимать гостей, и так далее.

Затем нужно выяснить направления преобладающих ветров, «график движения» теней в течение дня, расположение наиболее тёплых и наиболее холодных мест (тех, где гарантированно ложится заморозок и дольше лежит снег). Узнаем уровень грунтовых вод и состав почвы.

А теперь можно перейти к следующему этапу — зонированию. Здесь мы определяем, какие зоны (части сада) где будут располагаться и какой они будут величины. Зоны всегда несут какую-либо функцию. Обычно выделают:

жилую зону (дом, летний дом, летняя кухня, внутренний дворик и пр.,),

(дом, летний дом, летняя кухня, внутренний дворик и пр.,), зоны отдыха — беседка, площадка для барбекю, пруд, бассейн,

— беседка, площадка для барбекю, пруд, бассейн, сад, огород,

хозяйственные зоны — мойка, гараж, мастерская и пр.

На этом шаге, а также на ряде следующих приоритет отдаётся практичности и рациональности, потому что даже самый эффектный дизайн вряд ли порадует вас, если на участке будет неудобно.

Главное при зонировании — учесть индивидуальные особенности: рельеф, окружающий ландшафт, и прочее. Если откуда-то открывается особенно красивый вид, логично сделать зону отдыха именно там. Если есть низина или впадина — лучшего места для пруда не найти. Самый главный дизайнерский секрет: большинство «минусов» вашего участка — это удача, это ваш индивидуальный облик и стиль, именно благодаря им ваш участок станет неповторимым!

Следующий шаг — определение «сети» дорожек. Главный критерий — должно быть удобно.

Из декоративных соображений не делаем все дорожки абсолютно ровными, должен быть небольшой изгиб или закольцовываем их вокруг сада — соединяя в единый маршрут. Это и удобно, и практично, это один из приёмов ландшафтной архитектуры.

А общие рекомендации следующие:

дом располагают так, чтобы участок делился пропорционально, лучше дверью на юг, или юго-запад, сад — в северной части, либо восток, запад, хозблок — возле гаража, теплица — рядом с огородом, детская площадка — недалеко от дома, чтобы дети были в поле зрения и подальше от водоёма, барбекю — лучше в теневой части.

Рекомендация по размещению растений такая: более высокие растения — в нижней части участка, красивоцветущие — поближе к зонам отдыха, кустарниками, в том числе ягодными, можно обрамить дорожку, хвойными можно загородиться от преобладающих ветров, но не забываем о требованиях к освещённости. Место для роз — перед домом и на южной стороне, хвойные и верески хороши в альпинарии, вход на участок отдайте растениям, которые цветут дольше остальных.

И не забываем о вертикальном озеленении. Это относится к вертикальным поверхностям, шпалерам, беседкам, перголам.

— Какие из многолетних растений (деревьев, кустарников) лучше чувствуют себя в нашем климате, не страдают от морозов и меньше болеют? Что вы порекомендуете?

— Благодаря селекции у многолетних растений есть множество районированных, адаптированных сортов, среди которых мы можем выбирать те, что подходят для нашего региона.

Самый простой вариант — высаживать сорта местной селекции. Они точно будут себя чувствовать лучше, чем уроженцы южных широт.

Многолетние растения изначально предполагают зимовку, поэтому у многих из них надземная часть хорошо переносит похолодание, а у некоторых — даже краткосрочные заморозки. Поэтому многолетники «в массе» сохраняют декоративность дольше, чем однолетние растения, и неплохо приживаются в нашей полосе. Более того, многие из них осенью меняют окраску листвы, благодаря чему сад приобретает новые краски.

В погоне за красотой и эксклюзивностью мы нередко используем и тропические растения, которые не совсем подходят для наших широт. Ради их красоты мы старательно укрываем розы и закутываем рододендроны, выкапываем корневища георгин и луковицы гладиолусов. Но все же среди многолетников действительно много видов с простым и понятным уходом.

— Что сейчас модно в ландшафтном дизайне? Какие направления, стили, растения?

— Несмотря на то, что мода на дизайн участка меняется не так быстро, как интерьерные веяния, время все же вносит свои коррективы. Что из моды не ушло (и уходить не собирается), так это живая изгородь. Но в последнее время популярность набирает изгородь из фруктовых деревьев, которые сажают по краям участка, или из более низких плодовых кустарников. Их можно сажать везде, и также подстригать и придавать причудливую форму, а заодно собирать вкусный урожай.

Дизайнерам нравится использовать в проектах пихту корейскую карликовую, особенно сорта «Сильберлок», «Молли», «Бриллиант», «Оберон». Мало того, что они очень медленно растут, но еще и прекрасно поддаются стрижке. Из них получаются очень красивые так называемые «живые камни». Что касается лиственных, то в этом плане нет конкурентов у спирей.

На сегодняшний день набирает всё большую популярность стиль

Naturgarden.

Naturgarden, природный сад, естественный сад, экосад — названий этого стиля много. Это означает, что оформление сада предполагается в естественном, натуральном, природном стиле.

Один из популярных вариантов природных садов — альпийские сады и рокарии (каменистые сады). У нас они больше известны под названием альпийские горки. Такой вид сада имитирует природные горные ландшафты.

Модной тенденцией так же является подбор модного садового освещения. С наступлением вечера ваш сад должен превращаться в таинственное и красивое место с мягким и успокаивающим светом, а не в темный лес.

Поэтому особое внимание ландшафтные дизайнеры уделяют вечернему освещению сада и предлагают создать красивую игру теней при помощи фонарей и уличных светильников.

— Нужно ли учитывать архитектуру дома при ландшафтном оформлении?

— Да, безусловно, ведь не каждому понравится жить в современном доме из бетона и стекла, а в саду видеть изгородь из ивняка и подсолнухи, а за ними телегу с цветами. Все должно быть гармонично.

Есть стилистики, которые подходят любой архитектуре. Если вы сомневаетесь, что какой-то ландшафтный прием будет плохо смотреться на вашем участке, то лучше воспользоваться как раз стилем Naturgarden или проконсультироваться со специалистом.

— Какие растения можно использовать для создания красивых композиций, помимо туй?

— Кроме туй, есть много красивых вечнозеленых растений, которые почему-то, к сожалению, не так популярны. Это, к примеру карликовые горные сосны, скальные можжевельники, кипарисовики, пихты, голубые ели, тсуга канадская. Все они хорошо чувствуют себя в нашем климате и будут радовать вас круглогодично.

Очень люблю и советую рассмотреть «плачущие» формы — например, ивы Pendula.

— Сколько времени занимает ландшафтное оформление? К лету успеть можно?

— Очень многое зависит от размера участка и поставленной задачи, ведь кто-то хочет пышный сад с водоемом и альпийской горкой, а кому-то нравится лужайка, залитая солнцем, и небольшой розарий. С дизайнером работа упрощается: он точно знает, как воплотить ту или иную задумку в жизнь, все процессы протекают быстро, не требуется переделок, которые увеличивают время и затраты. Дизайнер знает, откуда привезти хороший посадочный материал и как его посадить, чтобы все прижилось и радовало глаз. Это в разы ускоряет создание ландшафта, вы знаете конечный результат и точно успеете уже этим летом насладиться красотой и гармонией воплощенной задумки.