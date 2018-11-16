Новый год без иронии

Так, ну раз в магазинах начали продавать гирлянды, а телевидение запустило новогоднюю рекламу, пора уже точно что-то решать с Новым годом! Вы уже решили, где будете жечь пепел в шампанском? Если нет, вот вам подборка. Цены указаны на 1 человека.

Ольга Волкова, руководитель турагентства.

Турция/Стамбул

Если успеть на выгодный перекрестный рейс «Победы» 30.12.-02.01 за 16900 руб. и выбрать отель 2*-3* в центре (!) Стамбула, то поездку можно уложить в 19900 руб.

Кипр

Есть отличные ценники на вылет 28.12. В принципе, в пятницу можно отпроситься у очень доброго начальника, а если ему еще пообещать кипрский сироп из рожкового дерева, то точно не откажет.

На Кипре очень тепло зимой.

Например, отель FLAMINGO BEACH HOTEL 3*, питание – завтраки обойдется с перелетом в 26900 руб.

Барселона

Если успеть схватить тарифы Vueling (прямые перелеты) за 16500 руб. с 29 декабря по 2 января, то можно встретить Новый год бюджетно и по-испански темпераментно! Например, Safestay Barcelona Sea (хостел в старом городе) обойдется в 25300 руб. Или Rocket Gracia (в 5 минутах ходьбы от парка Гуэля) – 23900 руб. Ценник уже включает перелет и проживание!

Рига

Зимняя Рига – сказочный город, практически в каждом окошке горят огоньки рождественских ёлочек, которые так и манят заглянуть в уютную атмосферу долгожданного праздника. В стоимость тура входит проезд на автобусе по маршруту Москва–Рига–Москва, пешеходная экскурсия по Старому городу, проживание в отеле, завтраки («шведский стол»), страховка. Цена вопроса от 22400 руб.

Калининград

Тур включает очень хорошую экскурсионку по Калининградской области с посещением янтарного края, с дегустацией янтарной настойки и пирогов. Завтраки, перелет – уже в стоимости. Цена вопроса – 22000 руб.

Сочи

С авиаперелетом, на 3-4 дня можно уложиться в нормальную сумму. Лыжникам советую присмотреться к хостелу «Ёлки», так как он дал нереально низкий ценник на Новый год. Ну, а об атмосфере новогодней Красной Поляны я просто промолчу. Кто был, знает, как это круто! Если живем в Сочи, то цена стартует от 25750 руб. Если едем в «Ёлки» (арт-хостел «Красная Поляна»), то готовим около 26500-27500 руб.

Крым

На Крым есть отличные цены с вылетом 30.12, что на 5, что на 8 дней, без большой разницы в цене. Например, Гаспра-Парк отель: от 22000 руб. с человека. Какие-нибудь небольшие, но атмосферные отели-виллы в Гурзуфе или Ялте будут от 25000 руб.

Автобусные туры

Я не буду перечислять все, их очень много: от Сочи до Баку, от Устюга до Карелии. Ценник от 12 тысяч и до 22 тысяч. За 12-15 тысяч рублей можно смотаться на автобусе в Казань, Петербург, Устюг, Минск, Сочи.