Средства красоты: разбираем косметичку

О своем арсенале красоты рассказывает Полина Костюкова, учредитель аптеки «Скорая помощь».

В 2016 году я отучилась на визажиста в Москве в школе mosmake, прошла множество курсов у известных визажистов Москвы. Ну и конечно же, Леночка Крыгина, с которой и началась когда-то моя любовь к косметике и макияжу... Благодаря всему этому я очень тщательно выбираю для себя косметику, чаще всего руководствуясь опытом приобретённым в школе визажистов и мнением авторитетных для меня make up-артистов.

Уход

Для подготовки кожи к макияжу и для повседневного ухода я выбираю израильскую профессиональную косметику GiGi, которую, кстати, можно купить у нас в аптеке. Уверена, многие уже знакомы с этой косметикой и она никого не оставила равнодушным.

Серия Lipacid - для проблемной кожи или для периодически возникающих «сюрпризов» на лице. Достаточно на ночь умыться антисептическим гелем, протереть проблемное место тоником, и наутро «сюрприза» уже можно не обнаружить.

Мой мастхев - это маска с сияющим эффектом. Использую ее 1-2 раза в неделю, результат настолько потрясающий, что можно смело выходить на улицу без макияжа.

Кожа выглядит намного свежее, тон ровный, как будто бы вы воспользовались тональным кремом.

Ну и сыворотка, с которой я не расстаюсь много лет: идеальна для базы под макияж и для ежедневного использования в качестве увлажнения. Подходит для всех типов кожи.

Тон

Сейчас любимая тональная основа - это Armani Рower Fabric, очень стойкая и при этом лёгкая. Создаёт эффект «второй кожи».

Корректор и консилер

Becca Under Eye Brightening Corrector - незаменимое средство в косметичке каждой девушки! Первый раз испробовала его на себе в школе визажистов и была поражена результатом. Корректирует темные круги и усиливает сияние. Держится до 24 часов.

Многие девушки используют данное средство без консилера, это большая ошибка, так как корректор Becca является дополнительным этапом для маскировки темных кругов под глазами. Использование под консилером корректирует темные круги, подготавливает кожу под глазами для консилера и добавляет сияния.

Использование поверх консилера осветляет кожу и усиливает её сияние.

Из консилеров must have для меня - это Мaybelline. Совсем недавно открыла его для себя и могу с уверенностью сказать, что он совершенно не уступает консилерам люксовых брендов.

Идеально скрывает круги под глазами, а если область вокруг глаз для вас является проблемной, как для меня, то в дуэте с корректором Becca от синячков не останется и следа. Рекомендую покупать всем самый светлый оттенок: он является более универсальным.

Хайлайтер

Много лет моим любимчиком является Kevyn Aucoin. Он придаёт легкое естественное сияние коже.

Является фаворитом для многих известных во всем мире визажистов.

Румяна

Запечённые румяна NYX. Познакомилась с этим брендом не так давно, когда проходила обучение в Mosmake. Раньше я считала, что косметика должна быть обязательно дорогой, иначе качественной она быть не может. Но это точно не про NYX: у них качество реально на уровень выше цены.

Я пользуюсь многими средствами данного бренда, но фаворитом являются румяна - лёгкие и невесомые, с практически незаметным шиммером.

Помады

Фавориты - Jeffrey Star. Создают суперпигментированное, абсолютно матовое покрытие, которые, по моему опыту, подходит абсолютно всем.

Любимые оттенки - celebrity skin, mannequin, unicorn blood.

Аромат

Byredo bal d'afrique. Если все другие ароматы надоедают уже через месяц, то этот является моим любимчиком многие годы!