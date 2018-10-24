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Пальто-кокон и другие: создаем модные образы

Пальто-кокон и другие: создаем модные образы

Беспроигрышным вариантом осенне-зимней верхней одежды в новом сезоне 2018-2019, конечно же, будет пальто. Его универсальность и практичность пальто позволяет создавать повседневные уличные, нарядные вечерние, строгие офисно-деловые образы.

Хитом модного сезона несомненно станет твидовое или шерстяное пальто в клетку. Шотландка, гусиная лапка, крупная или мелкая клетка, сочетание разных оттенков и комбинаций – в любом случае клетчатое пальто будет самым модным и суперстильным.

Пальто Dolce&Gabbana, 16 800 руб.,
очки Miu Miu, 10 000 руб.,
сумка Salvatore Ferragamo, 12 000 руб.,
сапоги Giuseppe Zanotti, 16 000 руб.

Стилисты говорят о том, что в ближайшие сезоны пальто-кокон станет вещицей, которая будет иметь просто бешеную популярность. Этот хит сезона поражает своим уникальным, но в то же время довольно простым покроем:

приятный О?силуэт, который скрывает даже самые сложные недостатки фигуры, широкие рукава и сдержанная элегантность.

Пальто оверсайз или пальто-кокон будет красиво смотреться с сапогами средней высоты или без каблука, с ботильонами на тракторной подошве и с каблуком средней высоты.

Пальто-кокон Max Mara, 25 000 руб.,
сумка Сoccinelli, 16 800 руб.,
очки Tom Ford, 7800 руб.,
ботильоны Tods, 12 800 руб.

Если вам нравится миксовать классику с креативными фасонами, вы можете подобрать к пальто-оверсайз высокие сапоги на плоской подошве, ботильоны на каблуке или сочетать его с кроссовками.

Пальто двустороннее Max Mara, 42 000 руб.,
шарф Etro, 5200 руб.,
кеды Twin Set, 3500 руб.,
ботфорты замшевые, 7800 руб.

Образы предоставлены магазином «Винтаж».
Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +1
Пальто – вещь сезона
Пальто – вещь сезона
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