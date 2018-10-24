Пальто-кокон и другие: создаем модные образы
Беспроигрышным вариантом осенне-зимней верхней одежды в новом сезоне 2018-2019, конечно же, будет пальто. Его универсальность и практичность пальто позволяет создавать повседневные уличные, нарядные вечерние, строгие офисно-деловые образы.
Хитом модного сезона несомненно станет твидовое или шерстяное пальто в клетку. Шотландка, гусиная лапка, крупная или мелкая клетка, сочетание разных оттенков и комбинаций – в любом случае клетчатое пальто будет самым модным и суперстильным.
Пальто Dolce&Gabbana, 16 800 руб.,
очки Miu Miu, 10 000 руб.,
сумка Salvatore Ferragamo, 12 000 руб.,
сапоги Giuseppe Zanotti, 16 000 руб.
Стилисты говорят о том, что в ближайшие сезоны пальто-кокон станет вещицей, которая будет иметь просто бешеную популярность. Этот хит сезона поражает своим уникальным, но в то же время довольно простым покроем:
приятный О?силуэт, который скрывает даже самые сложные недостатки фигуры, широкие рукава и сдержанная элегантность.
Пальто оверсайз или пальто-кокон будет красиво смотреться с сапогами средней высоты или без каблука, с ботильонами на тракторной подошве и с каблуком средней высоты.
Пальто-кокон Max Mara, 25 000 руб.,
сумка Сoccinelli, 16 800 руб.,
очки Tom Ford, 7800 руб.,
ботильоны Tods, 12 800 руб.
Если вам нравится миксовать классику с креативными фасонами, вы можете подобрать к пальто-оверсайз высокие сапоги на плоской подошве, ботильоны на каблуке или сочетать его с кроссовками.
Пальто двустороннее Max Mara, 42 000 руб.,
шарф Etro, 5200 руб.,
кеды Twin Set, 3500 руб.,
ботфорты замшевые, 7800 руб.