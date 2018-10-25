Делай ноги!
Какие ошибки допускают девушки в тренажерном зале, как их исправить и накачать красивые и соблазнительные попу и ноги, показывает и рассказывает Роман Зачиняев, тренер фитнес-клуба «ВФорме».
Роман Зачиняев, фитнес-тренер
1. Приседания на станке ГАК
Мужчины выполняют это упражнение спиной к тренажеру, а девушки — наоборот, лицом. При этом тело находится под таким углом к тренажеру, который дает дополнительную нагрузку на ягодицы и позволяет более эффективно их прокачивать. Делаем 4 подхода по 8−12 повторений.
2. Приседания со штангой
Упражнение прорабатывает ягодицы и квадрицепс бедра. Отягощение подбирается тренером индивидуально для каждого занимающегося. Выполняем 4 подхода по 8−12 повторений.
3. Выпады вперед с отягощением
Данное упражнение прорабатывает квадрицепс и одновременно включает в работу ягодичные мышцы. На каждую ногу необходимо сделать по 10 повторов (то есть 20 за один подход), за тренировку выполняем 4 подхода.
4. Разгибание ног в тренажере
Большое количество повторений (от 15 до 25 за один подход) способствует «сушке» квадрицепца, помогая сжечь жировые клетки. Выполняем 4 подхода, вес отягощения в данном случае — до 40 кг.
5. Наклоны со штангой
Упражнение прорабатывает бицепс бедра — мышцы его задней поверхности. Колени должны быть присогнуты, в нижнем положении ставим ноги на пятки, чтобы усилить нагрузку на мышцы. Делаем 4 подхода по 10−12 раз.
6. Разведение ног
Проблемная женская зона — мышцы внутренней поверхности бедра. Прорабатываем их на тренажере для разведения ног. Чтобы прокачать мышцы, выполняем 4 подхода по 8−12 повторений, для «сушки» увеличиваем количество повторов до 15−25.