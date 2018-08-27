15 фактов о Юлиане Ральф

В июле одному из самых известных специалистов по пирсингу в Туле исполнилось 20 лет. И это лишь один из фактов о Юлиане Ральф. «Модный город» раскрывает все ее карты.

факт 1

Поняла, что хочет заниматься украшением тела как профессией, после первых экспериментов с собственной внешностью.

факт 2

Училась не в Туле и даже не в Москве или Питере, а за рубежом – в Германии. Ежегодно проходит там же повышение квалификации, осваивает новые техники. Почему Германия?

Если в России профессиональные конференции по пирсингу случались всего дважды, то в Германии – уже 11 лет подряд.

Выше класс работы мастеров и уровень обучения.

факт 3

Отрезала без малейшего сожаления свою косу до пояса, с которой ходила всю сознательную жизнь. Захотелось перемен в жизни. Показала свой раздвоенный язык всем, кто говорил: «Никогда не стригись!», пришла в салон, попросила ножницы – и отправила косу в мусор.

факт 4

Прокачивает свой личный бренд, мастерскую назвала своим именем. Планирует открыть под брендом «Юлиана Ральф» большую студию, в которой объединит все свои проекты. Это давняя заветная мечта, к которой Юлиана идет большими решительными шагами.

факт 5

Является спикером Ассоциации профессиональных пирсеров – обучает мастеров на конференциях.

факт 6

Дружит с большинством своих клиентов.

«Они получают не только крутой сервис, но и прекрасное отношение».

факт 7

Верит только в себя и свои силы: «Я сильная, справлюсь». Но учится делегировать: в мастерской теперь работает помощница, ученица, которой передает свои знания и может во всем на нее положиться.

факт 8

Задает модные тренды. Первой в Туле попробовала на себе и начала устанавливать другим микродермалы.

Собственные находки – парные микродермалы, украшение средней части уха и другие – ушли в народ.

факт 9

Использует дорогое оборудование и качественные украшения, в том числе брендовый эксклюзив из США, доступный только ведущим мастерам.

факт 10

Создает индивидуальные проекты под внешность и стиль клиента, с прорисовкой размещения украшений на лице и теле и авторским подбором украшений.

факт 11

Кайфует от своего любимого аромата Gucci Blооm.

факт 12

Знает, что к пирсингу, как ко всему хорошему, легко привык­нуть: «Поставив одно украшение, люди возвращаются за следующими: видят, что всё сделано качественно, красиво и с душой». Средний возраст ее клиентов – 19-25 лет, но и исключений хватает.

Одной из недавних клиенток, проколовших губу, было 48, и украшение ей очень к лицу. Собирается прийти снова.

факт 13

Носит 8 украшений на теле и лице. Добавляет новые по мере необходимости. Делает это не сама, а у лучших мастеров России и Европы.

Факт 14

Много путешествует. За два года объехала 10 стран. Не может определиться, какая впечатлила больше, – все оказались удивительно прекрасны. Мечтает побывать в каждом уголке земного шара. О своих впечатлениях и лайфхаках для путешественников пишет в своем тревел-блоге в Инстаграм @yuliana_ralf.

Факт 15

Познакомилась со своим любимым человеком на пробежке в парке в 5 утра. Он тоже бежал. До сих пор бегают вместе – через день, каждый раз увеличивая дистанцию.