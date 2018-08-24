7 наивных вопросов о жемчуге

Жемчуг – удивительное творение природы: никогда не выходит из моды, подходит всем независимо от возраста, а еще, как говорят, обладает светлой энергетикой и притягивает любовь к своей обладательнице. Но весь ли жемчуг одинаков? И как его выбрать? Должен ли он быть ровным? Белым или цветным? Узнаем об этом у Екатерины Новиковой, бренд-менеджера салонов «Тутанхамон».

Екатерина Новикова.

Весь жемчуг одинаков?

– Нет, он разный! Жемчуг южных морей крупный (особенно австралийский – самый крупный в мире), с матовым атласным блеском и теплыми оттенками. Он редок и дорог: устрицы-жемчужницы за всю жизнь дают только одну жемчужину!

Жемчуг Таити – тоже довольно крупный и безумно красивый: цвета от серого до черного с уникальной «металлической» окраской. Такой нет ни у одного другого сорта жемчуга.

Зато более мелкий японский жемчуг AKOYA обладает невероятным блеском (эталон для ювелиров всего мира!) и интенсивным розовым цветом.

Почему жемчуг бывает разных цветов? Его красят?

Жемчуг в отличие от многих драгоценных камней не нуждается в дополнительной обработке и тем более в окраске.

Все его оттенки – природные, не только белый и кремовый, но и розовый, черный, серый, золотой и даже фиолетовый, зеленый или красный.

Жемчуг бывает круглым, а бывает грушевидной, вытянутой формы. Это брак или, наоборот, круто?

– Это круто! Такую форму имеет жемчуг «барокко»: каждая жемчужина обладает уникальной формой и особенной игрой цвета. В природе нет двух одинаковых барочных жемчужин, поэтому каждое украшение с ними уникально и достаточно дорого.

Неровный жемчуг – это плохо?

– Природные жемчужины могут иметь неровности, причем форма напрямую сказывается на стоимости: идеально круглая жемчужина всегда дороже. Впрочем, это дело вкуса: кто-то предпочитает неровный жемчуг, считая его форму признаком натуральности и эксклюзивности.

Говорят, что жемчуг может умирать. Как это?

– В буквальном смысле слова. Жемчужины тускнеют и разрушаются, если подолгу не носить украшение или хранить в неправильных условиях.

Обратите внимание, что в витринах с натуральным жемчугом обязательно стоит стакан с водой – для сохранения необходимого уровня влажности.

Можно ли носить украшения из жемчуга каждый день?

– Стилисты считают, что можно: жемчуг одинаково хорош как в офисном стиле, так и в вечернем образе. Поэтому – да, можно.

Правда, есть мнение, что жемчуг имеет свойство впитывать энергетику своей хозяйки, так что носить его рекомендуется только в те дни, когда вы «встали с той ноги».

Как правильно его хранить?

– С натуральным жемчугом нужно обращаться бережно: протирать от загрязнений, хранить отдельно от других украшений, которые могут поцарапать жемчужины. А раз в 1,5 года необходимо перетягивать нить, на которую нанизаны жемчужины, потому что она растягивается.