Гороскоп на май: с деньгами порядок

Звезды обещают практически всем знакам зодиака финансовое благополучие. У некоторых даже откроется денежных краник, что, впрочем, не повод ударяться в безудержный шопинг.

День рождения в мае, а именно 19 числа, отмечает Давид Абрамян, генеральный директор компании «Ваша дача».

Желаем Давиду и всем родившимся в мае нескончаемых финансовых потоков, любви, успехов и как можно больше позитивных впечатлений!

Овен (21.03−20.04)

Основная задача на май — навести порядок в своей личной сфере. Вероятно, что вам придется решать какие-то вопросы, связанные с родственниками. Свободным Овнам гороскоп обещает много свиданий.

Приток финансов будет стабильным, а в конце месяца ждите приятный денежный бонус.

Благоприятные дни: 4, 7, 9, 10, 13, 17, 19, 22, 25, 28, 31 мая.

Телец (21.04−21.05)

Постарайтесь сдерживать эмоции и настроить себя позитивно: тогда вы сможете преодолеть любые преграды. Пользуйтесь своим обаянием и красноречием: сейчас эти качества лучше других помогут в делах.

Дайте любимому человеку больше свободы и не пытайтесь контролировать каждый его шаг.

Благоприятные дни: 9, 15, 17, 20, 25, 27 мая.

Близнецы (22.05−21.06)

Налаженные в начале месяца контакты обогатят вас грандиозными идеями, некоторые из них вы сможете успешно применить в работе.

Свободные деньги сейчас лучше инвестировать или сделать крупную покупку, которую вы давно планировали.

Благоприятные дни: 3, 9, 15, 20, 25, 31 мая.

Рак (22.06−23.07)

В мае вы сумеете исправить ошибки, которые совершили в недавнем прошлом. Не в ступайте в конфликты с коллегами и близкими: последствия могут оказаться серьезными.

Во второй половине мая звезды обещают вам встречу с человеком, который сразу станет вам очень близок.

Благоприятные дни: 4, 10, 17, 19, 29 мая.

Лев (24.07−23.08)

В профессиональной сфере будет много заманчивых предложений. Трезво оценивайте свои возможности и беритесь только за то, что вам под силу.

В личной жизни к вам будут проявлять внимание новые знакомые.

Наслаждайтесь приятным, ни к чему не обязывающим флиртом.

Благоприятные дни: 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 19, 22, 26, 29, 30 мая.

Дева (24.08−23.09)

Не зацикливайтесь на рутине, а думайте о больших целях, чтобы не упустить шансы, которые дает вам жизнь. И тогда вы сможете решительно раздвинуть свой привычный жизненный уклад и выйти за его пределы. Не бойтесь перемен.

Будьте осторожнее с кредитами и займами.

Благоприятные дни: 4, 10, 17, 19, 29 мая.

Весы (24.09−23.10)

Удачный месяц: в мае вы легко покорите любую вершину. Доходы будут радовать, но есть опасность полностью посвятить себя работе.

Уравновесьте деловую и личную сферы.

Иначе есть риск пропустить судьбоносную встречу с человеком, который может стать вашей большой любовью.

Благоприятные дни: 7, 11, 20, 30 мая.

Скорпион (24.10−22.11)

В мае начнется новый счастливый этап в вашей жизни, причем это будет касаться и работы, и любви. Вы везде сможете добиться успеха, если поставите себе конкретные цели и будете к ним продвигаться. Месяц благоприятен для того, чтобы попробовать себя в новой профессиональной области.

Благоприятные дни: 4, 9, 13, 26 мая.

Стрелец (23.11−21.12)

Удачный месяц для работы, карьеры, ждите хороших прибылей.

Но не расслабляйтесь: ваша задача — продолжать работать на будущее, одновременно делая небольшие запасы.

Не исключено, что в этом месяце вам предложат другую работу. Стоит рассмотреть это предложение.

Благоприятные дни: 2, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 25, 27, 28, 31 мая.

Козерог (22.12−20.01)

Вас потянет на приключения, и любовные, и профессиональные — многие задумаются о свободе, стремясь выйти за рамки привычной жизни. В личной жизни может произойти немало перемен, большинство из них окажутся довольно приятными. Доходы вырастут, и вы сможете позволить себе больше, чем обычно.

Благоприятные дни: 9, 14, 19, 28 мая.

Водолей (21.01−19.02)

Центр внимания переместится в семью: близким понадобится ваша помощь. Денег будет меньше, чем вы рассчитывали.

Пора отказаться от дел, которые не приносят желаемой прибыли, иначе придется залезать в долги.

Благоприятные дни: 6, 9, 10, 14, 16, 19, 22, 25 мая.

Рыбы (20.02−20.03)

Вставайте с дивана: ваш май будет наполнен событиями, которые нельзя пропустить. Старайтесь больше бывать на людях, общаться, знакомиться, ездить по работе. Это поможет и в делах, и в личной жизни.

Хорошее время для обучения. И не отказывайтесь от любой работы: даже незначительные дела могут натолкнуть вас на новые идеи или познакомить с нужными людьми.

Благоприятные дни: 10, 14, 18, 19, 23, 25, 28, 30 мая.