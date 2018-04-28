Можно худеть и есть сладкое?

Разве можно есть сладкое и быть в форме? Можно — уверена Мария Волкова, наш эксперт по стройности.

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья.

Представляю, как сотни горящих глаз смотрят сейчас в текст с надеждой))). Можно есть любые сладости и регулярно — главное, без трансжиров. Сахар сам по себе нейтрален, это просто продукт, который при усваивании превращается в энергию. В этом его плюс — и боль.

Не сахар делает нас толстыми, а реакция тела на него.

Значит, важно создать условия, чтобы тело на него правильно реагировало, то есть сжигало, выделяя кучу энергии, а не откладывало жир в бока.

Как есть?

Сразу на десерт после еды, содержащей волокна мышечного белка и клетчатки. Съели кусок мяса, порцию салата, фасоль с томатами и специями, а на десерт — кусочек пахлавы, например.

Если волокон было мало, то есть вы съели сладкое, например, на голодный желудок, — сахару будет не в чем увязнуть, и тогда он усвоится быстро и пойдет на подкормку жировых клеток талии.

Сколько есть?

Важен общий баланс калорий. Сладкого должно быть гораздо меньше, чем калорий основного приема пищи.

Можно ориентироваться на цифру 60 — это достаточно беспроигрышный вариант, потому что даже низкокалорийный борщ в 120 Ккал на порцию в два раза больше 60 Ккал десерта.

Примеры десерта на 60 Ккал:

чайная ложка ореховой пасты,

2 чайные ложки меда без горки,

10 г любых орехов,

половина зефира (одна «шапочка» зефира, состоящего из двух половинок),

2 квадратика шоколада,

2 маленькие мармеладки.

Какие сладости полезны?

В начале я уже сказала: сладости есть можно, если они не содержат трансжиров. Многие спрашивают у меня о сладостях с хорошим составом. Вот список на мой вкус (не сочтите за рекламу). Сладкоежки, забирайте: