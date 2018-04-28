Можно худеть и есть сладкое?
Разве можно есть сладкое и быть в форме? Можно — уверена Мария Волкова, наш эксперт по стройности.
Мария Волкова,
специалист по питанию и оздоровлению организма,
руководитель института здоровья.
Представляю, как сотни горящих глаз смотрят сейчас в текст с надеждой))). Можно есть любые сладости и регулярно — главное, без трансжиров. Сахар сам по себе нейтрален, это просто продукт, который при усваивании превращается в энергию. В этом его плюс — и боль.
Не сахар делает нас толстыми, а реакция тела на него.
Значит, важно создать условия, чтобы тело на него правильно реагировало, то есть сжигало, выделяя кучу энергии, а не откладывало жир в бока.
Как есть?
Сразу на десерт после еды, содержащей волокна мышечного белка и клетчатки. Съели кусок мяса, порцию салата, фасоль с томатами и специями, а на десерт — кусочек пахлавы, например.
Если волокон было мало, то есть вы съели сладкое, например, на голодный желудок, — сахару будет не в чем увязнуть, и тогда он усвоится быстро и пойдет на подкормку жировых клеток талии.
Сколько есть?
Важен общий баланс калорий. Сладкого должно быть гораздо меньше, чем калорий основного приема пищи.
Можно ориентироваться на цифру 60 — это достаточно беспроигрышный вариант, потому что даже низкокалорийный борщ в 120 Ккал на порцию в два раза больше 60 Ккал десерта.
Примеры десерта на 60 Ккал:
- чайная ложка ореховой пасты,
- 2 чайные ложки меда без горки,
- 10 г любых орехов,
- половина зефира (одна «шапочка» зефира, состоящего из двух половинок),
- 2 квадратика шоколада,
- 2 маленькие мармеладки.
Какие сладости полезны?
В начале я уже сказала: сладости есть можно, если они не содержат трансжиров. Многие спрашивают у меня о сладостях с хорошим составом. Вот список на мой вкус (не сочтите за рекламу). Сладкоежки, забирайте:
- шоколадный эклер из ресторана «Пряности и Радости». Состав отличный, сам эклер огромный (минимум как 3 обычных), залит натуральным растопленным шоколадом, вкус — отменный! Конечно, не забывайте о том, что хороший состав не означает низкую калорийность: этот эклер так вообще — калорийная бомба, предположу 1500 Ккал минимум. Не на каждый день, но иногда для удовольствия — можно.
- шоколад — Swiss с апельсином или мятой, «Спартак» 90% какао, «Победа» 72% какао, молочный с цельным лесным орехом от Fazer.
- белёвский зефир и воздушная пастила «Старые Традиции». Покупаю только в коробочках: смородиновый, земляничный, ассорти, барбарис и пр. Девочки, пастилы «без сахара» не существует: сахар нужен для стабилизации формы продукта. Поэтому не страдайте ерундой, покупайте обычную — калорийность в «не сахарной» такая же.
- халва на развес: тахинно-арахисовая «Дружба», тахинная с фисташками/миндалем/какао. Осторожно: ее калорийность — 589 Ккал на 100 г, причем 100 г — это небольшой кусок, потому что халва плотная и тяжелая.
- сгущенка «Алексеевская», причем лучше в пачке, чем в банке. На ней получается потрясающее какао.
- печенье без трансжиров днем с огнем не сыщешь, но можно, если постараться: на растительном (то есть подсолнечном) масле изготовлены некоторые печеньки «Любятово», например, «Курабье».
- хрустящие вафли «Акульчев» тоже на масле, а не маргарине.
- домашние сырники, блинчики и выпечку никто не отменял. Сами знаем — что положили, то и съели. Только тесто сами замесите, покупное сплошь маргаринах.