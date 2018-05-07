Новая тренировка: альфа-гравити

Альфа-гравити — новая система упражнений, которая стремительно набирает популярность среди тех, кто думает не только о своей физической форме, но и о здоровье. Она позволяет буквально оторваться от земли и заниматься в воздухе, используя весь потенциал своего тела. Новый вид фитнеса уже есть в Туле.

Вертикальное положение, в котором мы находимся большую часть дня, отрицательно сказывается на нашем состоянии, активности, работоспособности. Под воздействием гравитации (притяжения к земле) возникает сдавленность в суставах и позвоночнике. Как результат — постоянная усталость, неспособность справляться со стрессами, апатия, болевые ощущения. На занятиях альфа-гравити сила притяжения становится союзником тела, его тренером и целителем.

Для тренировок альфа-гравити используются подвесы, закрепленные на потолке.

В них фиксируются ноги и руки — и вы оказываетесь буквально в подвешенном состоянии, где тело может двигаться в трехмерном пространстве. Вы расслабляетесь, растягиваетесь, выполняете различные упражнения, которые подобраны в соответствии с вашими целями — укрепить суставы и мышцы, похудеть, подкачаться или нормализовать общее состояние.

Альфа-гравити особенно хороша для тех, у кого сидячая работа или малоподвижный образ жизни. На подвесах тело выравнивается, уходят зажимы, развивается гибкость и подвижность суставов. Со временем улучшается осанка, исчезают неприятные ощущения в мышцах и суставах.

Тем, кто хочет похудеть или набрать мышечную массу, альфа-гравити позволяет прокачать всё тело и избавиться от лишних килограммов быстрее, чем многие другие тренировки.

В нестабильном положении на подвесах тело тратит гораздо больше энергии даже на самые простые упражнения.

Движения в «подвешенном состоянии» задействуют сразу несколько групп мышц, развивают глубокие мышцы-стабилизаторы.

Альфа-гравити будет полезна и тем, кто чувствует постоянную усталость, снижение работоспособности, испытывает проблемы со сном. Растяжение на подвесах позволяет полностью расслабиться, снимает напряжение. Поклонники этого вида фитнеса отмечают: при регулярных тренировках голова начинает работать лучше, проще сосредоточиться на делах, а сон становится более крепким.

Альфа-гравити можно заниматься в любом возрасте, с любым уровнем подготовки - ограничений практически нет. Упражнения подбираются исходя из ваши особенностей, и нагрузка повышается только тогда, когда ваше тело будет к ней готово.