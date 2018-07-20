Сколько «весит» ваш рацион в борщах?

Фото ucrazy.ru.

Съел творожный сырок вместо котлеты – здорово же, творог! На обед выпил стакан кефира – полезно, легко, некалорийно! Сегодня Мария Волкова, наш эксперт по питанию, покажет вам, сколько на самом деле «весят» такие замены нормального питания и почему вредно отказываться от полноценных приемов пищи.

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья.

– У меня тоже бывают дни, когда думаешь, что съела «всего ничего». Вчера был именно такой: скачок давления привел к головокружению и слабости, поэтому рацион был совсем не похож на обычный.

«Мало съела за день» – давайте разберемся, так ли это?

Итак, мой вчерашний неправильный, но, на первый взгляд, легкий рацион: крепкий черный чай и 10 г шоколада (58 ккал), еще 3 тонкие дольки шоколада по 5 г (86 ккал), отварное яйцо (60 ккал), кофе с молоком, два бутерброда с сыром и маслом (274 ккал), горсть малины (27 ккал), чайная ложка творога 5% с малиной без сахара (13 ккал), кофе с молоком, ломтик шоколада и кусочек белого багета (126 ккал), половина персика (44 ккал), один укус рыбы на пару с кружком кабачка (23 ккал), тарелка малины (около 70 ккал), ломтик шоколада (56 ккал), чайная ложка взбитого клубничного меда (38 ккал).

ИТОГО 817 ккал! При этом весь день сопровождался постоянным чувством голода. Ощущения приятной наполненности желудка не было ни разу!

Прикол в том, что полноценный дневной рацион, например яйцо с помидорами и красным луком, тарелка щавельных щей со сметаной на индейке, молодая картошка с зеленью (100 г) и запеченная куриная ножка в травах с салатом из летних овощей, тарелка борща со сметаной на грудке, печеная треска под шапкой из лука и моркови с распаренной гречкой, огурцами и редисом – это те же самые 830 ккал!

Но в первом случае, с ягодками, шоколадками и творожком, бедная поджелудочная вынуждена выбиваться из сил, выделяя инсулин. А второй вариант помогает избежать резких скачков сахара и дарит отличную сытость. Всё дело – в правильном сочетании продуктов и знании их реальной энергетической ценности.

Можно всю жизнь страдать

от лишних кг и грешить на обмен веществ, ошибочно думая,

что мало ешь.

Но ведь на самом деле, как мы видим, – совсем не мало! Давайте для наглядности переведем разные вкусняшки и якобы легкие перекусы в тарелки борща. Для справки: 100 г борща на свинине содержат около 55 ккал, на куриной грудке ещё меньше – около 35 ккал. В порции 250 г – от 90 до 140 ккал. Поиграем?

Стакан кефира = 1 тарелка борща с мясом

Стакан «Снежка» или сладкого йогурта = полторы тарелки борща

Стакан компота из сухофруктов без сахара (120 ккал) = тарелка борща на свинине

Стакан компота с сахаром = две тарелки борща на грудке

Яблоко = половина тарелки борща

Фруктовый салат с заправкой из сладкого йогурта = тарелка борща

Одна конфета «Рафаэлло» (сама «легкость»!) = 100 г борща на свинине

Один зефир из двух половинок = тарелка борща

Одна мармеладка в сахаре = половина тарелки борща

Конфета «Птичье молоко» = половина тарелки борща на свинине

Кусок торта-суфле = 3 тарелки борща на грудке, торт из безе = 4 тарелки, а чизкейк – ещё больше

Один творожный сырок в шоколаде = 1 тарелка борща

Тарелка 5% творога с изюмом и ложкой сметаны (200 г) = 2 тарелки борща на грудке

Горсть орехов 30 г = две тарелки борща на грудке

100 г семечек = больше 3-х тарелок борща на грудке

И при этом в борще есть полноценные белки, жиры, клетчатка, букет фитонутриентов из свеклы, моркови, лука, томатов. А в монопродукте (яблоке, творожке и пр.) – нет.

Проанализируйте свой рацион: сколько за сегодня вы могли бы съесть тарелок борща вместо «легких вкусняшек»?