Прическа невесты: как найти мастера?

Что сделать на свадьбу — изысканный пучок или небрежные локоны? Какую прическу выбрать невесте с короткими волосами? На эти и многие другие вопросы девушек ответы знает парикмахер Анастасия Соустова.

Анастасия Соустова.

Как выбрать парикмахера?

Во?первых, воспользуйтесь «сарафанным радио» — спросите у подруг, которые недавно выходили замуж, кто делал им прически. Или, если у вас есть на примете парикмахеры, к которым вы хотели бы обратиться, посмотрите фото их работ. Еще один совет: позвоните понравившемуся мастеру, послушайте, как он общается.

Этот человек будет первым, кого вы встретите в ваше свадебное утро, и именно он может задать вам настроение на весь день. Это тоже важно.

Когда записываться к мастеру?

Сразу, как только вы назначили дату свадьбы! Свадебная индустрия работает на полгода-год вперед: у многих мастеров уже забронированы многие весенние и летние даты. Сразу звоните выбранному вами парикмахеру и занимайте вашу дату, иначе позже мест уже не будет. Не удивляйтесь, если мастер возьмет небольшую предоплату: и для него, и, главное, для вас это дополнительная гарантия брони нужного вам дня.

Нужно ли делать пробную прическу?

Обязательно! Записывайтесь на нее сразу, как только вы выбрали свадебное платье. Если вы подбираете варианты прически в интернете — сохраняйте все фото, которые вам понравились, не отказывайтесь от разных вариантов. На пробном сеансе покажите вашему мастеру всё, что вы нашли, а также фото платья. И он, исходя из ваших черт лица, структуры волос, подберет идеальный вариант, который подойдет к вашему образу.

Какие свадебные прически сейчас в тренде?

Каждый сезон мода диктует новые тренды, но я считаю, главное, чтобы прическа гармонично вписывалась в образ невесты, — а это могут быть и локоны, и пучки, и другие виды укладок. С каждым годом свадебные прически становятся легче и естественнее — и образы с ними получаются более лаконичными, нежными и утонченными.

На такую прическу приятно смотреть, невесте с ней удобно, при этом укладка держится весь свадебный день.

Что делать невесте с короткими волосами?

То же, что и невесте с длинными, — выбирать прическу! Даже на короткие волосы можно предложить массу вариантов интересных укладок. Если есть желание, можно использовать накладные или наращенные пряди волос. Хороший мастер подберет пряди так, что даже специалист не заметит их отличий от натуральных волос.

Нужно ли готовить волосы к свадебной прическе?

Если речь идет о кератиновом выпрямлении, ботоксе и других процедурах — я не советую: они утяжеляют волосы. Если о кардинальной смене стрижки или цвета волос — тоже нет: вы не успеете привыкнуть к своему новому образу.

Единственная подготовка, которую я прошу от невесты, — вымыть волосы в свадебное утро, а не на ночь.

Только на легких чистых волосах можно создать красивый естественный объем. Кстати, еще один совет: назначайте роспись в загсе на 3−4 часа дня — это самое комфортное время, чтобы вы успели выспаться, а не встречали парикмахера в 5−6 часов утра.