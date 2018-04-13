Косметичка мастера по наращиванию ресниц

Бьюти-секреты специалиста сферы красоты — Юлии Кузиной, руководителя студии наращивания ресниц Lash&Brow.

1. Тональные средства. Крем Clarins выбрала за то, что он сливается с текстурой кожи и не выглядит на лице маской.

Сейчас влюблена в тональный крем-флюид Estee Lauder: он просто волшебным образом выравнивает комбинированную кожу, лежит легко и невесомо.

2. Румяна. Обожаю Shiseido, тон 302: он идеален и зимой на бледной коже, и летом на загорелой. Дает естественный легкий румянец.

3. Для губ в косметичке лежит бальзам Nannic и помада Estee Lauder. Бальзам — на восковой основе, отлично заполняет мелкие трещинки, делает кожу губ гладкой и мягкой, а легкий розоватый тон придает им соблазнительный оттенок.

Помаду люблю за оттенок, который мне подходит, и шелковую текстуру — после нанесения она приобретает очень красивый приглушенный блеск.

4. Для макияжа глаз у меня есть две подводки — MAC и Estee Lauder, последняя — с шикарной тонюсенькой кисточкой. Правда, с ней нужно «набить руку»: подводка быстро высыхает, не смывается водой.

Тени — тоже Estee Lauder, палетка из темно-серого и перламутрового-белого. Тушь для ресниц не использую: наращивание позволяет отказаться от этого предмета в косметичке.

5. Любимое средство для волос — маска Olioseta. Оставляю ее не волосах на несколько минут после мытья, и они становятся шелковыми, блестящими!

Пыталась сменить средства для волос, как рекомендуют специалисты, но от Oliosetta не могу отказаться.

6. Матирующие салфетки Clarins — быстрое «спасательное» средство от блеска кожи.

Салфетки пудровые, моментально матируют, и эффект сохраняется не меньше 3 часов.

7. Парфюм. У меня три фаворита: Ex Nihilo Fleur Narcotique, Molecules и Byredo Bal d'Afrique. «Флер Наркотиком» пользуюсь, когда не знаю, чего хочу, и он — всегда в точку. «Молекулу» и «Байредо» смешиваю между собой.

Еще одни духи, которые я нежно люблю, — La Fin Du Monde от Etat Libre D’Orange, шлейфовый аромат невероятной красоты.