Секреты бизнес-успеха: Сергей Савков

Сергей Савков, владелец салонов мебели «Оливер», рассказал «Модному городу» о 10 принципах, которые помогли ему добиться успеха.

1. У каждого человека всегда есть в жизни шанс начать свое дело. Просто в нужный момент им надо воспользоваться.

2. Не бояться! Конечно, в бизнесе всегда есть риск, но без него и успеха не добиться.

3. Большое значение имеет опыт.

В идеале — опыт, полученный с самых низовых стадий работы.

Я начинал в начале нулевых годов продавцом в достаточно успешной тульской компании, и это помогло мне развивать свое дело на основе уже имеющихся знаний.

4. Важно создать комфортную среду внутри коллектива, поэтому наша главная ценность — сотрудники компании. Это не просто профессионалы, но люди, подбиравшиеся по человеческим качествам. Наша компания небольшая, но это настоящая команда, где все друг другу доверяют.

5. Залог успешного бизнеса — репутация, которую надо держать на высоте всегда. А хорошая репутация во многом зависит от добросовестных партнеров. Прежде чем предложить товар от нового поставщика, обязательно собираю подробную информацию о нем. Лично посещаю фабрику и знакомлюсь с уровнем производства, сервиса, работой офиса. Только после этого могу обсуждать условия сотрудничества.

6. Очень важный момент — сервис компании. Даже очень хороший товар можно испортить на конечном этапе. Поэтому организации качественного сервиса также придаем большое значение.

7. Надо уметь быстро на все реагировать. Наша работа интересна тем, что в ней ничего не стоит на месте. Меняется мода, технологии, материалы.

8. Каждый клиент — это друг, которому необходимо помочь решить максимум вопросов. Это один из наших принципов.

9. Нельзя опускать руки. Делай свое дело и всегда доводи его до конца.

10. Любая правильно проведенная работа рано или поздно дает результат. Звучит банально, но это так.