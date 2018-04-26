Управление вниманием-5

Продолжаем разговор про внимание. То, на чем концентрируется ваше внимание, попадает в разум. Что-то находится в кратковременной памяти и почти никак на вас не влияет. Что-то, окрашенное эмоционально, оставит в вашем сознании уже более серьезный след.

Всеволод Татаринов,

президент АPI, бизнес-тренер.

Если вы длительное время начинаете на чем-то концентрировать внимание, этого в вашей жизни становится больше. То, с чего вы убираете свое внимание, — меньше.

Простой пример. Уберите полностью и на длительный срок свое внимание с друзей — и только вопрос времени, когда у вас их не станет.

Так же работает привлечение нужных вещей в вашу жизнь. Это всё — работа внимания. Когда вы концентрируетесь на чем-нибудь длительное время, ваша РАС (ретикулярная активационная система — совокупность нейронов и соединяющих их нервных волокон, расположенных в стволе мозга и образующих сеть) начинает помогать вам и без дополнительных усилий с вашей стороны обращать ваше внимание на эти объекты.

Вы с этим часто встречаетесь, но не всегда осознанно. Например, вы захотели купить машину определенной марки и цвета. Начинаете смотреть цены, скидки, читать отзывы. Чем больше времени вы на этом концентрируетесь, тем надежней активируется РАС, — и тогда вы начинаете по всему городу замечать именно эти машины. Так уж устроено наше внимание.

В современном мире за внимание людей идет настоящая битва. В чем причина? Примите суровую правду от Всеволода Татаринова: привлечение внимания — это первый этап любой продажи. Это означает, что если кто-то привлекает ваше внимание, он намерен вам что-то продать.

Конечно, я имею в виду продажи в широком смысле слова. Продажа есть продажа. Все равно, что вам продают: свою экспертность, религиозную доктрину, привлекательность, политическую идею, товары, услуги — не имеет значения.

Всегда вначале привлекается внимание, чтобы заполучить врата в ваш разум.

Далее, по всем жанрам продажи, нужно стимулировать клиента вложить во взаимодействие свои ресурсы. Так уж мы устроены: то, куда мы вкладываем свои ресурсы (время, психоэмоциональную энергию и деньги), становится для нас значимым.

Чем больше вы вкладываете, тем более значимым становится объект — будь это занятие, человек или даже неодушевленный предмет. Куда мы вкладываем наши ресурсы, то и становится частью нашей жизни.

Вопрос только в одном: сколько мы вкладываем? Если вложения настолько велики для нас, что выводят из состояния благости, — баланс нарушается. Особенно, если мы отдаем слишком много.

Когда вы слишком много вкладываете в человека, то неминуемо ожидаете получить добро взамен. Логично. Однако в реальной жизни это не работает.

Человек не особо ценит того, кто в него вкладывается. Но всегда ценит того или то, во что вкладывается сам!

Пришло время сознательно пользоваться этими знаниями. Это создает преимущества в любом направлении деятельности, которой вы занимаетесь! В следующий раз поговорим о том, какие практические упражнения помогут вам получать лучшие результаты в вашей жизни.