«Бродячие сказки» Аргамача

В археологическом парке Аргамач стартовал фестиваль «Бродячие Сказки» и открылась новогодняя археологическая резиденция Деда Мороза. Фестиваль продлится до 12 января, так что если не успели на открытие, просто зайдите на официальный сайт парка и выберете удобный день дня поездки. А вот участники проекта #coolpolepress -Донпресс успели к открытию.

Встретил нас заместитель директора парка Алексей Попов. С ним мы зашли в новую деревянную гостиницу «хоромы князя Фёдора» — ее открытие состоится в ближайшее время. Внутри «хоромов» в скором времени будет работать археологический музей. А мы до начала фестиваля познакомились с местной молодежью. Девочка и мальчик лет десяти рассказали, что часто приезжают в Аргамач в археологический лагерь несколько лет подряд и уже чувствуют себя, как дома. Дети представили нас местным сторожам: коту Космосу и собаке Кнопке.

Немного истории: есть легенда, что у рыцаря Тамерлана был любимый конь — Аргамак. Однажды рыцарь верхом спустился с высокого склона прямо в близлежащую речку — Пальна. Конь погиб, а в его честь село Аргамач- Пальна получило свое название.

Кольца и браслеты

Фестиваль сказок начался в кафе «Воевода Иван Мясной»: здесь расположились ряды с деревянной посудой ручной работы, вязаными игрушками, картинами на деревянных спилах и флягами из тыквы-горлянки. Всем гостям наливали чай, собранный местным травником. Тут же стояла ярко украшенная новогодняя ёлка, рядом находился стенд со средневековыми товарами.

Продавец Дмитрий показал шкатулки с геометричной резьбой, но главная гордость его коллекции — подковы:

— Раньше подкову можно было обменять на две-три овцы, поэтому найти отлетевшую от копыта лошади подкову считалось большой удачей.

А кузнец Михаил проводит мастер-класс по изготовлению колец из цветных металлов. Каждый желающий, вооружившись молотком и плоскогубцами, мог изготовить украшение своими руками.

У каждого мастера своя история. Марина Пугачева привезла игрушки, связанные крючком и спицами.

— Начала делать игрушки с появлением внучек и хобби переросло в маленький бизнес уже 4 года считаю это увлечение своей персональной нирваной.

Еще один участник фестиваля Владимир изготавливает флейты и свирели из бамбука. Он показал особенный духовой инструмент:

Флейта Пимак появилась на северо-востоке Америки у индейцев. Она считается флейтой любви: по легенде парень делал ее для избранницы и завоёвывал сердце девушки своей игрой. На каждый инструмент наносится особая руна, обозначающая любовь, творчество или удачу.

Кульминацией праздника стало появление археологического Деда Мороза с копьем вместо посоха. Он провёл почти настоящие раскопки вместе с детьми и каждый маленький участник самостоятельно добыл себе сокровище — подарок к новому году.

А в это время…

...во дворе Муртас, владелец своего натурального хозяйства, варил глинтвейн и каламитский чай с добавлением коровьего молока.

Чуть дальше травник Алексей угощал всех желающим чайными сборами, который он собирал своими руками близ села Голиково:

— Я сам собираю и ферментирую чай. У меня много разных вкусов, но всем нравится вишня-мускат. Когда вы пробуете чай, то его вкус может отличаться от названия.

В известняковом доме расположилась литейная мастерская. Мастер Алексей самостоятельно изготавливал фигурки из бронзы и предлагал сделать это всем желающим:

Плавим бронзу на литейной центрифуге, затем заливаем в одноразовую форму из гипса, после застывшую за несколько секунд фигурку опускаем остудить в воду. Я занимаюсь этим уже два года. Попробовал расплавить кусочек золота и сделал кольцо, а потом пошло-поехало.

Здесь все не от мира сего

Заместитель директора Алексей Попов рассказал нам подробнее об участниках фестиваля, жизни и работе в парке:

- Все люди, работающие здесь — не от мира сего. Это те, кто бросил все в обычной жизни и решил жить вдали от людей, цивилизации. Тут непростые условия для работы. Но мы стараемся поддерживать наш Аргамач. Фестивали, детский лагерь, археологические экспедиции и частные инвестиции дают этому месту развиваться.

Также помогает проходящая рядом трасса М4. С неё три-четыре раза в неделю заезжают кто погостить, кто просто переночевать. Так происходит почти на всех площадка подобного типа. В пяти километрах от нас находится Русборг — большой лагерь реконструкции исторических сражений. Там тоже работает всего три человека в обычное время. Это люди, которые выдерживают такие условия жизни вдали от привычной цивилизации.

Мы прогулялись по парку. Увидели белые юрты и местный скотный двор. Здесь и козы, и поросята. В теплом сарае - несколько пушистых новорожденных козлят. Их можно погладить и подержать на руках. Рядом живет местная знаменитость — вьетнамский свин Инь Янь.

Место, куда хочется вернуться…

Анастасия Осипова, студентка третьего

курса кафедры журналистики ТулГу

Фото Елены Филимоновой,

студентки третьего курса кафедры журналистики ТулГу