«Большой тур» в большие морозы

6 февраля на территории Конного двора села Монастырщино состоялся традиционный «Большой тур». Ни сильный мороз, ни существующие ограничения не помешали гостям хорошо провести время.

Блин с пенька

Многие из нас считают, что лучшие в мире блины готовят наши мамы и бабушки. И это неоспоримо. Но попробовали блины на празднике, мы поняли, что это были самые вкусные блины в нашей жизни. В чем же секрет?

Его раскрыла заведующая музейным комплексом Монастырщино Валентина Лямина:

— Блин, испеченный с душой и любовью, всегда отличается от тех, что пекутся на конвейере. А необычный вид горящего пня, запах дымка добавляют вкуса и аромата нашим блинам. И процесс приготовления интересен сам по себе. У наших пеньков всегда аншлаг. Мы стараемся не отходить от нормы замешивания теста, чтобы блин хорошо пропекся и перевернулся. Тесто должно быть обычное, потому необычный очаг у нас есть.

Если тесто классическое, то его, скорее всего, сумеет приготовить каждый. Но как быть с разжиганием очага? А очень просто. Берем пень, раскалываем его пополам, вынимаем середину и связываем две половины проволокой. Закрепили? А теперь разжигаем огонь. Очаг готов.

Мы, конечно, кулинарным мастерством похвастаться не можем, но один блин попробовали испечь сами. Процесс приготовления занял меньше минуты. Блин получился не очень красивым, зато вкусным. Пальчики оближешь.

Еще один плюс таких блинов — они, как говорится, с пылу с жару, а жара в тот день явно не хватало. Мороз так и хватал гостей за носы, уши и руки, и, спасаясь от него, люди спешили к дымящемуся пеньку, пили там горячий чай и лакомились блинчиками.

Танец с шашкой

Манящий аромат блинов постепенно растекался по всей территории у Конного двора. Долетал он и до площадки, где показывали свое мастерство казаки. Правда, там уже было не до блинов, там были танцы! От них вскипала кровь, и кружилась голова.

Выступала пара: кавалер — казак, его подруга — острая шашка. Они кружились по всей площадке. Кавалер вел, партнерша, хоть и не всегда, подчинялась, ведь у шашки тоже есть свой характер. Это был красивый танец, яркий, страстный, разрушающий преграды на пути. Один взмах шашкой — нет половины бутылки, и только капли воды разлетались в разные стороны. Еще взмах — уже три снаряда порублены на части, а казак со своей подругой ступает возле новой мишени. Бойкая пара движется то по кругу, то крест-накрест до тех пор, пока все мишени не будут поражены.

Кстати о мишенях, хоть рубка шашкой — это воинское искусство, но головы казаки Тульского отделения Федерации рубки шашкой «Казарла» никому не отсекают. Для демонстрации своих умений они используют прутья лозы и бутылки с водой. Это наглядно, эффектно и безопасно.

Крепость для Принцессы

Ямом до 18 века называли места для передержки почтовых лошадей. Отсюда и пошло название «ямщик».

Сено — это основа яма. Вокруг тюков будут выкладываться стены из снежных кирпичей. В создании такого необычного строительного материала сможет поучаствовать каждый гость Конного двора. Для того чтобы получился крепкий кирпич, нужно хорошо утрамбовать липкий снег в специальной форме, а потом аккуратно вынуть ровный снежный прямоугольник. Если вы захотите заложить свой кирпич в стену крепости, дождитесь потепления, ведь снег в такой сильный мороз не будет слипаться, а значит, и кирпич не получится.

Но для кого же строится эта крепость? Конечно, для Принцессы! Принцесса — это мини-пони, что живет на Конном дворе Куликова Поля. На масленичных гуляниях она будет ждать гостей в просторной и теплой снежной крепости. Фотосессия в таком месте точно не забудется. Но сфотографироваться там можно и сейчас — сено живописно смотрится на фоне блестящего снега и яркого голубого неба. Мы не упустили возможность сфотографироваться в таком антураже с самой Принцессой.

На хаски в звенящую снежную даль

В этом году «Большой тур» на Куликовом Поле проходил в немного другом формате: без привычных массовых гуляний и гонок на собачьих упряжках. А вот катание на собачьей упряжке никто не отменял! Даже сильный мороз не помешал. Желающих прокатиться с ветерком оказалось предостаточно. И мы не исключение.

Рассказывает участница проекта #coolpolepress Алена Матвеева:

— Снежная даль сегодня и правда звенящая. Все вокруг схвачено морозом, а снег сверкает так, что больно смотреть. Но, когда сидишь в собачьей упряжке, уже все нипочем — радость захлестывает. Хочется ехать все дальше и дальше, слышать звонкий и настойчивый голос каюра, видеть пушистые хвосты-колечки, которые в такт подпрыгивают один за другим, и вглядываться в бескрайний снежный океан.

И как-то сразу мне вспомнилось детство с его самыми холодными зимами и обязательным катанием на санках. Они тоже «работали» на собачьей тяге. Только везла меня не дружная упряжка хаски, а большая пестрая лайка по имени Бим. Здорово, когда детские воспоминания вот таким причудливым образом оживают в реальности. Да и вообще, общение с собаками — хороший способ зарядиться энергией. Вот смотришь на эти радостные собачьи морды, и тревоги сразу отступают.

Выездка — это партнерство

6 февраля на «Большом туре» состоялась первая рабочая выездка на Куликовом поле. Разобраться в этом нам помогли тренер-берейтор, а также всадник Елена Караказова и специалист Конного двора Надежда Кутузова.

— Рабочая выездка — это дисциплина, сочетающая в себе исторические традиции верховой езды, спорт и конное шоу. Дисциплина направлена на сохранение ездовой культуры разных стран и регионов: на конкурсах всадники и лошади выступают в традиционных костюмах. Помимо этого особенность рабочей выездки заключается в ее демократичности: участвовать могут все виды пород, не исключая пони.

Эта совсем молодая дисциплина зародилась в 1996 году в Испании, и постепенно стала покорять мир. До России же добралась не так давно, но сейчас начинает активно развиваться.

— Что в ней главное?

— Партнерство! На конкурсах и выступлениях оценивается умение всадника владеть лошадью, налаживать с ней контакт. Только слаженное взаимодействие человека и лошади может дать хороший результат.

И еще смысл выездки — сохранение традиций. Применимость в быту. Каждое из заданий на конкурсах рабочей выездки моделирует реальные ситуации, с которыми может столкнуться лошадь и наездник в условиях сельской работы.

- Почему выездку решили провести на Куликовом поле?

— Одно из направлений работы музея — традиционное землепользование. А рабочая выездка отсылает нас к практическому использованию лошади в сельском хозяйстве.

На Куликовом Поле планируется создание пробных участков, которые будут обрабатываться традиционными методами с помощью оборудования на конной тяге. А также, если позволит ситуация, проведение семинаров по рабочей выездке, мастер-классы и показательные выступления.

И в телеге и верхом прокатиться мы рискнем

Мы тоже не упустили возможности прокатиться на лошадях. Если не участвовать в рабочей выездке, так хоть в телеге.

И только мы расселись, как лошадь помчалась вперед, навстречу морозному ветру. Казалось, еще секунда, и привезет нас лошадь в Великий Устюг знакомиться с Дедом Морозом.

Но разъезжать на санях — это одно дело, а вот решиться проехать верхом -серьезный шаг. Это вам не прогулка на пони в парке. Здесь главное — довериться лошади и прочувствовать ее ритм. Даже таким новичкам как мы это под силу. Своими впечатлениями делится участница проекта #Coolpolepress Анастасия Косина:

— Наверняка есть люди, которые думают, что в катании на лошади нет ничего сложного. Сел и поехал. Но на деле все совсем не так. Для начала нужно на лошадь сесть. Ступеньку мне не поставили, наверное, я внушала доверие. И вот я, представив себя великой наездницей, начала карабкаться на лошадь. Получилось, мягко говоря, не очень. Лошадь была настолько высокой, что мне казалось я сейчас сяду на шпагат в воздухе. Стоит отдать должное инструкторам, которые помогли мне подтянуться и забраться на эту высокую гору под названием Лошадь. Забралась!

Окружающие расстроились, что не успели заснять этот нелепый момент. Я, если честно, тоже. Очень уж это было забавно. Первый «заход» на лошадь был для фотографии, второй уже для катания. Во второй раз мне все-таки принесли ступеньку. Залезла я намного быстрее, увереннее и эстетичнее. Лошадь тронулась. От волнения я настолько напряглась, что это почувствовали и лошадь, и инструктор. Второй из них задал самый очевидный вопрос: «В первый раз катаешься?». Я без стеснения утвердительно махнула головой. Инструктор посоветовал направить корпус немного назад и максимально расслабиться. Я сопротивляться не стала. И именно в этот момент сполна ощутила тонкую невидимую связь со своим новым другом. Мне кажется, еще чуть-чуть — и я бы забрала лошадь к себе домой.

Приезжайте и вы на Конный двор Куликова поля, может и в вас проснется непреодолимая тяга к природе, лошадям, а, может, и к сельскому хозяйству! Зимой здесь особенно очаровывающая атмосфера.

Ели блины, катались на лошадях и собачьих упряжках участники проекта #coolpolepress студенты третьего курса кафедры журналстики ТулГу Анастасия Косина, Алена Матвеева, Богдан Сусакин (фоторепортаж).