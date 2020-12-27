Портал в прошлое

21 век — время стремительного технического прогресса. Но еще остались вещи, о которых мы лишь только грезим: эликсир вечной жизни, лекарство от всех болезней, машина времени…

Хотя… заглянуть в прошлое можно уже сегодня. И портал находится не так далеко — в Куркинском районе Тульской области. Вы поймете, что прошли через него, когда увидите путевой знак с короткой надписью — «Моховое».

Деревня Моховое не зря называется «этнографической», ведь она полностью отражает быт обыкновенной деревни 18−19 веков. Но есть в ней одна особенность — деревня находится на территории Куликова поля. Именно здесь 8 сентября 1380 года русские войска под предводительством князя Дмитрия Донского разгромили золотоордынскую армию Мамая, с чего и началось освобождение русских земель от монголо-татарского ига. Поле является объектом культурного наследия, а в Моховом расположен музейный комплекс, посвященный битве.

О битве известно достаточно. А о деревне — почти ничего.

Чтобы узнать о деревне Моховое больше мы решили обратиться к руководителю музейного комплекса, доктору исторических наук, профессору Олегу Вронскому.

— В интернете совершенно нет информации об истории деревни Моховое. Могли бы вы пролить свет на неё для неосведомленных?

— Музейный комплекс «Куликово Поле» — сочетание двух образов, некогда философски и художественно осмысленных Львом Николаевичем Толстым — образов Войны и Мира. Поле великой битвы, а на его краю — земли усадьбы Моховое.

С 1996 года, когда жители покинули Моховое, строения деревни разрушились, лишь в шести местах удалось с помощью археологических методик раскопать фундаменты и части стен жилых и хозяйственных построек из белого известняка. Поэтому все дома деревни были выстроены заново. В их собственных именах увековечена память людей, владевших домами и землями в Моховым в различные исторические периоды: «Игнашкин дом», «Агапов дом», «Федоров дом», «Симонов дом» и т. д.

Фактически заново, с сохранением лишь фрагментов стен, был выстроен на прежнем своем месте деревенский погреб над Нижним прудом.

Историческая справка

Земли Мохового принадлежали внучке выдающегося историка, ученого-энциклопедиста Василия Никитича Татищева (1686 — 1781) — Анне Евграфовне Ахлестышевой-Татищевой (1752 — 1837), жене отставного полковника Преображенского полка, действительного статского советника Федора Михайловича Ахлестышева (1755 — 1829).

Владелицей землей и крестьянами в Епифанском уезде Анна Евграфовна стала в сентябре 1780 года, купив часть владений М.П. Иванчина-Писарева. В результате этой сделки она стала хозяйкой 312 мужских и 216 — женских душ в Куликовке и Оболешево (Смолке). В ревизских сказках и делах о владении и продаже недвижимости в Епифанском и Богородицком уездах она именуется «полковницей Ахлестышевой».Выйдя в отставку, ее муж — Федор Михайлович, поселился в имении своей супруги Куликовке. В списке населенных мест Тульской губернии, составленном Центральным статистическим комитетом МВД в 1859 году мы читаем: «Моховое. Деревня. Владельческая. Между большими дорогами Ефремовскою и Данковскою, ПРИ ПРУДЕ». До уездного города Епифань 23 версты». Моховое к середине XIX века — деревенька небольшая, всего в 13 дворов, с 71 жителем мужского пола и 61 — женского. Соседнее с ним владельческое сельцо Ивановка, так же расположенное «при пруде», включало в себя 45 дворов с 198 мужскими и 213 женскими душами.

Напротив информации об этих населенных пунктах составитель списка написал: «Около этих деревень, на Куликовском поле находится памятник Великому Князю Дмитрию Ивановичу Донскому». Для сравнения, расположенное в 6 верстах «на р. Непрядве» казенное село Рожествено (Монастырщино) насчитывало 190 дворов с 1848 жителями. Впоследствии, в бурном XX веке, меняя формы собственности, обретая и теряя жителей, Моховое все-таки сохранялось как населенное место. Но тяжелый экономический, аграрный кризис 90-х годов не пощадил его. Последние жители покинули Моховое в 1996 году. Но юридический адрес деревни стал «местом прописки» нового музейного комплекса на поле Куликовской битвы, открытого в 2016 году. Его официальное название: «музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом».

В 2018 году был восстановлен дорожный знак «Моховое». Топонимы современного Музейного комплекса так же воскрешают в памяти фамилии владельцев земель на Куликовом Поле: Ахлестышев луг, Татищев луг, Поляна Соковнина, Хрущев лес, Сабуровское поле. Два еще «царских» пруда деревни Моховое — Верхний и Нижний, к исходу XX в. превратившиеся в болото.

— А что с прудами и растительностью сейчас?

– Сейчас пруды расчищены, углублены, оснащены современной системой водостока, окольцованы асфальтовыми дорожками, оснащены дамбами и удобными для рыбалки мостками. В прудах водится рыба — карась, щука, карп, белый амур. Здесь обитают и черепахи, привезенные с низовьев Волги, и речные раки. Сотрудниками музея высажены в пруды и обихаживаются белые, желтые и красные лилии — любимицы посетителей. На берегах прудов нашли свое летнее пристанище утки и серые цапли. В 2015-2020 годах в пределах музейного городка был высажен «дендропарк «Россия», включающий в себя образцы флоры всех регионов и климатических зон нашей страны. Сотрудниками музея-заповедника, совместно с коллегами из других музеев России, представителями экологических движений, делегациями городов Засечной черты были посажены вишневый сад на 100 деревьев, яблоневый сад, дубовые аллеи.

— В своих соц. сетях вы рассказывали, что зимой из выкошенного камыша с прудов возле Мохового делают вязанки и оформляют ими новогодние и масленичные «гульбища» для гостей музейного комплекса. Каким образом ещё музей подготавливает комплекс и деревню к предстоящим праздникам?

— Примет приближения Нового Года в Моховом несколько. Вот они:

1. Со средины декабря мы с Натальей Новиковой, главным методистом музейного комплекса, начинаем репетиции новогодней сказки в конференц-зале. Это всегда напряженно, пару раз в день до и после работы, с музыкой, танцами, прогонами текста. Поскольку артистов много — до 12 человек — играют сценами, с привлечениями звукорежиссера и оператора света. Одновременно идет оформление зала и создание костюмов. Административная группа завершает закупку и комплектование подарков.

2. Спасаем сады от грызунов: стволы деревьев заматываются специальным жгутом, в этом году поверх жгута — специальная металлическая сетка на каждом дереве (за это отвечает Владимир Чуканов).

3. Ваш покорный слуга после первого снега вместе с командой смотрителей прокладывает лыжню на историко-экологической тропе по полю сражения. Есть такая тематическая индивидуальная экскурсия «Субботняя лыжня с профессором Вронским».

4. Закупаем на елочном развале живую елку для Кабинета историка, начинаем ее украшение ретро-игрушками для специальной новогодней программы. Для нее изготавливаются предсказания и укладываются в сундучок, он стоит под ретро елкой.

5. Устанавливаем главную елку (руководит процессом главный инженер музейного комплекса Сергей Астафьев и его команда). В этом году она стоит на склоне музейного холма.

6. На Острове тринадцать новогодних елок. Живая из них одна. Каждое подразделение устанавливает и украшает свою. Это конкурс. Подводим итоги на новогоднем товарищеском вечере. Для единства оформления привлекаем нашего художника Сашу Панова.

— Вы сменили преподавательство в педагогическом университете на работу заведующего музейным комплексом и переехали в деревню Ивановка неподалёку от музея. Насколько сложно вам далось это решение?

— Когда меня назначили заведующим, я уже несколько лет работал в музее-заповеднике. И одна из самых интересных составляющих моей работы было участие в создании новой экспозиции в Моховом. Все логично. Это как с постройкой корабля: строили все вместе, но потом коллеги пошли строить новые «корабли», а меня сделали капитаном только что спущенного на воду. Это было интересно, это и теперь интересно. Отвечая же на вопрос — не сложно. Это было однозначно большое и доброе дело творческого типа, новое сложное задание, новый бастион, взятие которого обещало овладение Тулоно, и хоть мне было не 24 года, как Бонапарту под Тулоном, что-то там внутри еще осталось. И никуда не делось и сейчас.

— Как вам сейчас живётся вдали от города? Не скучаете по прежнему образу жизни?

— Полвека в городе — с меня довольно. Следующие полвека хотелось бы стать частью удивительного мира русской деревни. Это шутка, конечно, но в каждой шутке…

Скучать по городу? Переехав в деревню, мы с семьей не стали реже бывать на морях в отпуск, но стали чаще бывать в столичных театрах: через Ивановку проходит автобус Липецк — Москва. В Москве даже лекции доводится читать по приглашению властных структур и СМИ. Есть интернет, есть домашний яндекс-центр, в музее шикарная библиотека, которая постоянно пополняется. Еще бы медицину наладить в деревне… Но, верю, и здесь прорыв произойдет, и пандемия заставит сделать выводы.

— Мы слышали, что для себя вы называете Моховое Островом. Почему так? Как родилась данная аллегория?

— «Остров» — образ, изначально придуманный мной. Я так Моховое стал называть, когда еще тут не работал — ну вот было ощущение, что мы из Тулы по вопросам создания экспозиции выезжаем на удивительное место, со всех сторон окруженное полем великой битвы. Когда переехал сюда — это ощущение усилилось и было подхвачено коллегами. Самый красивый вид Острова — с его смотровой площадки, с «капитанского мостика». Так его, кстати, назвал капитан первого ранка Олег Цыбин — командир самого большого подводного корабля в мире — атомной лодки «Дмитрий Донской».

Ну и потихоньку морская-островная тематике стала приумножаться.

Пруды называют коллеги «внутренними морями», деревянную галерею кафе — «палубой», два мостика, которые с кромки Острова ведут в Поле — «пристань».

Ну, а потом — вы видели, как степная растительность колышется под ветром (не обязательно ковыль, кстати) — разве это не волны? А у нас тут «не вЕтры — ветрА, не шотрмЫ — штормА». И еще, когда пешком, на велосипеде, на лыжах возвращаешься к Острову из степи, с тропы, уже устали ноженьки-то, и ждешь сначала верхушки самого высокого нашего тополя на горизонте, потом — нашего музейного холма — ну, точно из плавания возвращаешься, и готов крикнуть «Земля!». Остров — доброе место, это видно по тому, сколько птиц на наших «внутренних морях» и даже у стен музейных корпусов — и живут, и собираются в стаи перед перелетом на юг, и возвращаются…

Да и люди сюда тянутся. И возвращаются. Как птицы.

В портал попали студенты третьего курса кафедры журналистики ТулГу Родион Подшибякин и Богдан Сусакин. Фото из личного архива профессора Олега Вронского.