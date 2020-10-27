Подводим итоги фотоконкурса «Братья наши меньшие»
Завершился фотоконкурс «Братья наши меньшие». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от dpihto. Пользователи отдали за него 31 голос.
dpihto получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 30 голосов получает фото от Sova.
Третье место досталось снимку от пользователя Попрыгун. Портальцы отдали за них 25 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!