Самые оригинальные татуировки: конкурс завершен

Завершился фотоконкурс «Искусство татуировки». Время огласить результаты.

Первое место достается сразу двум пользователям vbc и Роман 1979. За невероятный 3D рисунок и набитую на плече огромную гориллу портальцы отдали по 30 голосов.

vbc и Роман 1979 получают по пригласительным на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место получает sempstres. За кадр с рисунком милой кошечки проголосовали 25 пользователей.

Третье место получает снимок от TARANTINO. За весьма своеобразный рисунок портальцы отдали 18 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Приходите за призом в редакцию в любой будний день, начиная со следующей недели.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!