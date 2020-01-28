Победители фотоконкурса «Птицы» на призы от Тульского экзотариума

Завершился фотоконкурс «Птицы». Время огласить результаты.

Первое место достается кадру от Tatyana. За фото ястреба-перепелятника портальцы отдали 51 голос.

Tatyana получает приглашение на двоих на выставку «Ручные и говорящие» с возможностью погулять по новому зданию экзотариума (территория парка им. Белоусова).

Второе место получает SHISHNIK. За красочное фото синичек проголосовали 48 человек.

SHISHNIK получает приглашение на двоих в новое здание экзотариума (территория парка им. Белоусова).

Третье место с небольшим отрывом от второго получает снимок от ЛёляЛори. За скромного лебедя проголосовали 47 человек.





ЛёляЛори получает приглашение на двоих в старое здание экзотариума (ул. Октябрьская д.26)

Поздравляем победителей! Приходите за призом в редакцию в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!