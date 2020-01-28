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Победители фотоконкурса «Птицы» на призы от Тульского экзотариума

Победители фотоконкурса «Птицы» на призы от Тульского экзотариума

Завершился фотоконкурс «Птицы». Время огласить результаты.

Первое место достается кадру от Tatyana. За фото ястреба-перепелятника портальцы отдали 51 голос.

Tatyana получает приглашение на двоих на выставку «Ручные и говорящие» с возможностью погулять по новому зданию экзотариума (территория парка им. Белоусова).

Второе место получает SHISHNIK. За красочное фото синичек проголосовали 48 человек.

SHISHNIK получает приглашение на двоих в новое здание экзотариума (территория парка им. Белоусова).

Третье место с небольшим отрывом от второго получает снимок от ЛёляЛори. За скромного лебедя проголосовали 47 человек.

ЛёляЛори получает приглашение на двоих в старое здание экзотариума (ул. Октябрьская д.26)

Поздравляем победителей! Приходите за призом в редакцию в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 16:43 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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