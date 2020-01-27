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Новый год по-советски: лучшие архивные кадры найдены

Новый год по-советски: лучшие архивные кадры найдены

Завершился фотоконкурс «Советский Новый год». Время огласить результаты.

Первое место достается WesStt. Фото, напоминающее советскую песенку «В лесу родилась елочка», получает 51 голос.

 

WesStt получает пригласительные на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место получил снимок Светланы Тульской. За новогодний утренник советского времени проголосовали 49 портальцев.

Третье место достается пользователю GalinaGala. За еще один архивный кадр детсадовской новогодней елки портальцы отдали 41 голос.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день начиная со следующей недели.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 13:00 +5

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